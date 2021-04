CoD Black Ops Cold War: Double-XP-Event und neues Update stehen bereit

Am heutigen Donnerstag startete in der Welt von "Call of Duty: Black Ops Cold War" das nächste Double-XP-Event. Passend dazu steht auch ein neues Update zum First-Person-Shooter bereit.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" ist unter anderem für die PlayStation-Konsolen erhältlich.

Wie die Entwickler von Treyarch bekannt gaben, dürfen sich die Spieler des First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ heute auf kleinere Verbesserungen und neue Inhalte freuen.

Zum einen startet am heutigen Donnerstag das neueste Double-XP-Event. Dieses steht bis zum 12. April 2021 zur Verfügung und bietet euch die Möglichkeit, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abzustauben. Passend zum Start des Double-XP-Events steht auch ein neues Update zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ bereit.

Eine neue Waffe und mehr

Zu den neuen Inhalten, die mit dem heutigen Update den Weg in den First-Person-Shooter aus dem Hause Treyarch finden werden, gehört unter anderem das „ZRG 20mm“ genannte Scharfschützengewehr, das ihr euch im Rahmen von Herausforderungen oder im Ingame-Store sichern könnt. Des Weiteren wird mit dem Update ein Exploit behoben, durch den Spieler die „Miami Strike“ verlassen konnten.

Zum Thema: Black Ops Cold War & Warzone: Neue Funktionen, geplante Inhalte und ein nerviger Fehler

Hinzukommen kleinere Bugfixes in verschiedenen Modi wie dem Zombie-Modus oder „Dead Ops Arcade 3“. Welche Neuerungen und Verbesserungen sonst noch geboten werden, verrät euch der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich.

Get ready for a four-day 2XP Weekend in #BlackOpsColdWar, starting April 8th! pic.twitter.com/33wE4ouuUX — Treyarch Studios (@Treyarch) April 6, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War