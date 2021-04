UK-Charts: Die PS5 und Animal Crossing dominierten im März

Laut den Erhebungen von GfK Entertainment sicherte sich die PlayStation 5 in Großbritannien im März 2021 den Titel der meistverkauften Konsole. Zum erfolgreichsten Spiel hingegen schwang sich Nintendos Dauerbrenner "Animal Crossing: New Horizons" auf.

Die PS5 feiert in Großbritannien weiter Erfolge.

Zum Start in die neue Woche bedachten uns die Marktforscher von GfK Entertainment mit Statistiken zum Verkaufsmonat März 2021 in Großbritannien.

Wie sich diesen entnehmen lässt, entwickelte sich die PlayStation 5 erneut zur absatzstärksten Konsole und feiert im März 2021 ihren bisher zweiterfolgreichsten Verkaufsmonat auf der Insel. Neben der PlayStation 5 profitierte allerdings auch die Xbox Series X/S von vereinzelten Nachlieferungen und konnte sich hinsichtlich der Verkaufszahlen ebenfalls steigern. Nintendos Switch legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,6 Prozent zu und sicherte sich im März 2021 den dritten Platz der britischen Software-Charts.

Unter dem Strich wechselten im vergangenen Monat mehr als 217.000 Konsolen den Besitzer. Im Vergleich mit dem März 2020 entspricht dies einem Rückgang von 7,6 Prozent. Weiter heißt es, dass im letzten Monat etwas mehr als eine Million Spiele über die britischen Ladentheken wanderten – ein Minus von 20 Prozent.

Hier gilt zu beachten, dass die Videospiel-Industrie im März 2020 massiv von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns profitierte, die wiederum für eine gestiegen Nachfrage nach interaktiver Unterhaltung sorgten.

Den Titel des erfolgreichsten Spiels im März 2021 sicherte sich Nintendos Dauerbrenner „Animal Crossing: New Horizons“ – gefolgt von „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“, „Monster Hunter Rise“ und „Spider-Man: Miles Morales.

Großbritannien: Die Software-Charts im März 2021

1. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

2. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)

3. Monster Hunter Rise (Capcom)

4. Spider-Man: Miles Morales (Sony)

5. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)

6. Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)

7. FIFA 21 (EA)

8. Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)

9. Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision)

10. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

11. Ring Fit Adventure (Nintendo)

12. Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft)

13. Minecraft Dungeons (Microsoft)

14. Super Mario Odyssey (Nintendo)

15. Luigi’s Mansion 3 (Nintendo)

16. Just Dance 2021 (Ubisoft)

17. Watch Dogs Legion (Ubisoft)

18. 51 Worldwide Games (Nintendo)

19. Pokémon Sword (Nintendo)

20. LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros)

GamesIndustry.biz

