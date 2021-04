Resident Evil Village: So funktioniert das Upgrade-System – Neues Video

Kurz vor dem Release zeigt sich das kommende Horror-Abenteuer "Resident Evil: Village" in einem neuen Video. In diesem dreht sich alles um die Upgrade-Möglichkeiten von Ethans Ausrüstung beziehungsweise Inventar.

"Resident Evil: Village" erscheint Anfang Mai.

In dieser Woche erreichten uns bereits zahlreiche neue Details zum in Kürze erscheinenden Horror-Abenteuer „Resident Evil: Village“.

Unter anderem wurde versprochen, dass wir uns in „Resident Evil: Village“ auf einzigartige Rätsel sowie die Möglichkeit, die dunkle Seite von Ethan zu entdecken, freuen dürfen. Ergänzend zu den neuen Details wurde zudem ein frisches Video veröffentlicht, in dem sich alles um die Ausrüstung beziehungsweise das Inventar von Ethan und die entsprechenden Upgrade-Möglichkeiten dreht.

Investiert Lei in eine bessere Ausrüstung

In den Mittelpunkt des Geschehens rückt dabei die Lei genannten Ingame-Währung, die ihr euch nicht nur verdienen könnt, indem ihr Widersacher ausschaltet. Auch der Verkauf von nicht benötigten Gegenständen füllt euer Lei-Konto auf. Mit der Investition von Lei ist es anschließend möglich, Ethans Ausrüstung zu verbessern und sich auf die vor einem liegenden Herausforderungen vorzubereiten.

Zum Thema: Resident Evil Village: Ihr könnt Tiere jagen – spezielle Upgrade-Optionen enthalten

„Resident Evil: Village“ wird am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Im Laufe der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr findet ein weiterer Games-Showcase statt, in dem der vielversprechende Horror-Titel noch einmal vorgestellt werden soll.

Auch das Multiplayer-Spinoff „Resident Evil: ReVerse“, das ebenfalls am 7. Mai 2021 erscheint, wird laut Capcom thematisiert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village