Resident Evil Village: FPS und Auflösungen auf PS4 (Pro) und PS5

Capcom hat verraten, mit welchen Ziel-Auflösungen und -Framerates "Resident Evil Village" laufen wird. Das gilt für die Plattformen PS5, PS4 (Pro), Xbox One (X), Xbox Series X/S und Stadia.

Die Vollversion von "Resident Evil Village" kommt im Mai auf den Markt. Zuvor könnt ihr eine weitere Demo spielen.

Capcom hat im Zuge des neusten „Resident Evil“-Events einige technische Angaben zu „Resident Evil Village“ veröffentlicht. Zusammengefasst wurden die Framerate und Auflösungen auf den unterschiedlichen Systemen.

Auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X bringt es „Resident Evil Village“ auf eine Auflösung von bis zu 4K mit 60 FPS. Eine Ausnahme bildet der Raytracing-Modus, der die Ziel-Framerate auf 45 FPS reduziert.

Auf den älteren Konsolen werden derartige Werte natürlich nicht erreicht. Hier sind es bis zu 1080p und 60 FPS bzw. 4K und 30 FPS auf der PS4 Pro und Xbox One X. Das Schlusslicht bildet die Xbox One mit bis zu 900p bei 30 FPS. Nachfolgend seht ihr die komplette Übersicht:

Framerates und Auflösungen von Resident Evil Village

PlayStation 5

PS5 – 4K HDR bei 60 Bildern pro Sekunde

PS5 (wenn Ray Tracing aktiviert ist) – 4K HD bei 45 Bildern pro Sekunde

PlayStation 4

PS4 Pro – 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde

PS4 Pro (wenn auf hohe Auflösung eingestellt) – 4K HDR bei 30 Bildern pro Sekunde

PS4 – 900p bei 45 Bildern pro Sekunde

Xbox Series X/S

Xbox Series X – 4K HDR mit 60 Bildern pro Sekunde

Xbox Series X (wenn Ray Tracing eingeschaltet ist) – 4K HD bei 45 Bildern pro Sekunde

Xbox Series S – 1440p HDR bei 45 Bildern pro Sekunde

Xbox Series S (wenn Ray Tracing aktiviert ist) – 1440p HDR mit 30 Bildern pro Sekunde

Xbox One

Xbox One X – 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde

Xbox One X (wenn auf hohe Auflösung eingestellt) – 4K HDR bei 30 Bildern pro Sekunde

Xbox One – 900p bei 30 Bildern pro Sekunde

Stadia

Stadia – 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde oder 4K bei 60 Bildern pro Sekunde (Hinweis: 4K wird mit dynamischer Auflösung hochskaliert)

Capcom schreibt zu den neuen Konsolen: „Die moderne Konsolentechnologie in Kombination mit Capcoms proprietärer RE Engine bieten ein viszerales Erlebnis, das pulsierende Action mit dem typischen Survival-Horror-Gameplay kombiniert, das gleichbedeutend mit der Resident Evil- Serie ist. Resident Evil Village nutzt die neueste Konsolentechnologie und bietet atemberaubende Grafiken und fortschrittliche Technologie für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.“

„Resident Evil Village“ wird am 7. Mai 2021 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam sowie Stadia auf den Markt gebracht. Der Titel kann kostenlos von der PS4- auf die digitale PS5-Version aktualisiert werden und unterstützt Smart Delivery für Xbox Series X/S- und Xbox One-Konsolen.

