Resident Evil Village: Termin der zweiten Demo angekündigt + neuer Trailer

"Resident Evil Village" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

In wenigen Wochen erscheint mit „Resident Evil Village“ der achte Hauptteil von Capcoms traditionsreicher Survival-Horrorreihe. Im Rahmen des heutigen zweiten „Resident Evil Showcase“ zum Titel verkündeten die Entwickler den Veröffentlichungstermin der zweiten Demo zum Spiel. Darüber hinaus wurde ebenfalls ein neuer Trailer zum Game veröffentlicht, der euch auf dessen nahenden Release einstimmen soll. Das Video könnt ihr euch weiter unten im Artikel ansehen.

Resident Evil Village: Gameplay-Demo erscheint am 2. Mai

Die Gameplay-Demo zu „Resident Evil Village“ erscheint am 2. Mai 2021 in Europa, also fünf Tage vor dem Release des fertigen Spiels. Insgesamt wird diese Anspielversion 60 Minuten Spielzeit bieten und euch wahlweise das Schloss und das namensgebende Dorf erkunden lassen. Es ist dabei euch überlassen, ob ihr eure Zeit in beiden oder nur einem Areal verbringen möchtet.

PlayStation-Spieler erhalten übrigens früher Zugriff auf die Gameplay-Demo als Gamer auf anderen Plattformen. Allerdings sind die beiden Abschnitte zu unterschiedlichen Zeiten verfügbar: Die Dorf-Sektion ist vom 18. April 2021 um 19 Uhr bis zum 19. April 2021 um 3 Uhr verfügbar. Das Schloss-Areal folgt vom 25. April 2021 um 19 Uhr bis zum 26. April 2021 um 3 Uhr.

Die Demo, die PlayStation-Spieler dabei spielen dürfen, ist die gleiche, die ab 2. Mai auch für Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und den PC veröffentlicht wird. PlayStation-Gamer werden diese Demo ebenfalls herunterladen dürfen. Der Pre-Load der PlayStation-Demo startet bereits in den nächsten Stunden. Ausgehend von einem kürzlich erfolgten Leak wird die Gameplay-Demo des Survival-Horrorspiels circa 10 GB groß sein.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und den PC.

Werdet ihr die „Resident Evil Village“-Demo spielen? Und wie gefällt euch der neue Trailer?

