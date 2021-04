Socom: So könnte die Reihe bei einem Comeback gegen Call of Duty und Co. bestehen

Eigenen Angaben zufolge würde John Garvin, der Creative-Director hinter "Days Gone", für eine Rückkehr der "Socom"-Marke zur Verfügung stehen. Im Laufe seines Statements nannte er zudem ein Konzept, mit dem "Socom" gegen große Reihen wie "Call of Duty" bestehen könnte.

Die Zukunft der "Socom"-Reihe ist weiter ungewiss.

Nach der Fertigstellung und der Veröffentlichung von „Days Gone“ entschloss sich Creative-Director John Garvin dazu, sich nach neuen Herausforderungen umzuschauen und Sony Bend zu verlassen.

Im Gespräch mit David Jaffe plauderte Garvin ein wenig über seine mögliche Zukunft und wies darauf hin, dass er für ein mögliches Comeback der „Socom“-Reihe definitiv zur Verfügung stehen und zu Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Sony Bend zurückkehren würde. Gleichzeitig sprach Garvin darüber, wie „Socom“ seiner Meinung nach gegen große Marken wie „Call of Duty“ bestehen könnte.

Eine Story-getrieben Erfahrung der Schlüssel zum Erfolg?

„Socom hatte eine so große Anhängerschaft, als es herauskam, dass es Syphon Filter immer um 2:1 übertraf, wenn ich mich recht erinnere. Es war einfach eine riesige Sache, und als [Socom-Erfinder] Seth Luisi diese Gruppe leitete und sie mit den Headsets innovierten und all diese coolen Sachen im Gange hatten, wäre eine von der Geschichte getriebene Art dieses Spiels meiner Meinung nach eine tolle Sache“, so Garvin.

Zum Thema: Socom: Kehrt die Reihe auf der PS5 zurück?

Er führte aus: „So könnte man mit Call of Duty konkurrieren: Setzt nicht auf diesen großen Mehrspieler-Modus. Das haben sie bereits abgedeckt. Aber weißt du, die Geschichte von Call of Duty ist meiner Meinung nach ziemlich beschissen. […] Und ich würde gerne ein Kampfspiel sehen, das auf der Erfahrung eines Einzelnen basiert, denn es sind einige wirklich gute Filme herausgekommen.“

Zuletzt machten im vergangenen Sommer Gerüchte um ein mögliches Comeback der „Socom“-Franchise die Runde. Von offizieller Seite wurden diese bisher aber nicht kommentiert oder gar bestätigt.

