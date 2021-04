PS4 & PS5: Neues Patent – KI könnte eure Spiele für euch spielen

Sony Interactive Entertainment arbeitet an neuen Technologien.

Bereits Ende 2019 gründete Sony Interactive Entertainment eine neue Niederlassung, die sich explizit mit der Weiterentwicklung von VR-Technologien und der künstlichen Intelligenz beschäftigt.

Wie aus einem frisch entdeckten Patent hervorgeht, experimentierte das Unternehmen in der Vergangenheit unter anderem mit einer Technologie, die eine künstliche Intelligenz in die Lage versetzen soll, euren Spielstil zu analysieren und anschließend zu kopieren. Daraus würde beispielsweise die Möglichkeit entstehen, dass die künstliche Intelligenz die Kontrolle übernimmt und euer Spiel oder ausgewählte Abschnitte eines Titels für euch spielt – beispielsweise eine Stelle, an der ihr mehrfach gescheitert seid.

Eine lernfähige künstliche Intelligenz

Um die künstliche Intelligenz in die Lage zu versetzen, einen Titel für euch zu spielen, müsst ihr ein bestimmtes Spiel zunächst ausreichend oft gespielt haben. Anschließend kann die künstliche Intelligenz euer Spielverhalten untersuchen und in euer Profil implementieren, wodurch sie im Spiel Entscheidungen treffen kann, die euren entsprechen würden.

Im Endeffekt geht es also darum, für eine künstliche Intelligenz zu sorgen, die in der Lage sein wird, ähnlich wie ihr zu spielen und die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Wie so oft muss allerdings auch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Beantragung eines Patents nicht automatisch bedeutet, dass eine Technologie auch Serienreife erreicht.

Wer sich das besagte Patent zur lernfähigen künstlichen Intelligenz im Detail anschauen möchte, wird hier fündig.

