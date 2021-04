Play at Home: 9 Gratis-Spiele noch bis morgen verfügbar

Play at Home wird morgen um einige Spiele erleichtert, sodass ihr die restlichen Stunden nutzen solltet, um die Gratis-Games in eure Bibliothek zu packen - falls noch nicht geschehen.

Die "Horizon Zero Dawn Complete Edition" bleibt euch etwas länger erhalten.

Sony startete vor einigen Wochen eine Fortsetzung der Play at Home-Initiative, die euch gratis in den Besitz einiger Spiele kommen lässt. „Ratchet and Clank“ verschwand bereits aus dem Angebot. Und morgen weichen neun weitere Spiele. Noch bis zum 23. April 2021 um 5 Uhr habt ihr die Möglichkeit, die folgenden Spiele ohne Kosten in eure Bibliothek zu packen.

Diese Play at Home-Angebote enden morgen:

Horizon Zero Dawn Complete Edition weiterhin verfügbar

Die „Horizon Zero Dawn Complete Edition“ könnt ihr auch nach dem morgigen Freitag kostenlos laden. Die Komplettversion des 2017 veröffentlichten Highlights ist bis zum 15. Mai 2021 im Angebot verfügbar. Der Produkteintrag der „Horizon Zero Dawn Complete Edition“ im PlayStation Store öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

