PS5: Sony erklärt die verbesserte Verpackung

Das vollständig recycelbare PS5-Verpackungsdesign ist ein weiterer Schritt in Richtung einer umweltfreundlichen Verpackung. In einem Blogeintrag wurden die Ansätze näher vorgestellt.

Sony hat im vergangenen Jahr den Plan „Green Management 2025“ ins Leben gerufen, der an das „One Blue Ocean Project“ anschließt. Er beinhaltet die Verpflichtung, bei neu entworfenen Verpackungen für kleine Produkte bis 2025 auf die Verwendung von Plastik zu verzichten und die Menge an Plastikverpackungen für andere Produkte um zehn Prozent zu reduzieren.

In einem neuen Blogeintrag widmet sich das Unternehmen in diesem Zusammenhang der Verpackung der PS5 und erklärt, welche Fortschritte bei Sony Interactive Entertainment (SIE) gemacht wurden.

Sony berichtet, dass in den vergangenen Jahren mehrere Maßnahmen ergriffen wurden, um die Verwendung von Kunststoffen in den Verpackungen zu reduzieren. „In unseren nord- und südamerikanischen sowie europäischen Märkten, wo diese recycelten Materialien für die lokale Bündelung leicht verfügbar sind, haben wir beispielsweise bei der Verpackung von PlayStation 4-Peripheriegeräten, wie dem DualShock 4 Wireless-Controller, für die Sichtfenster und Aufhängehaken rund 70 Prozent recyceltes PET-Plastik verwendet“, so das Unternehmen.

PS5-Verpackung vollständig recycelbar

Und um den Plänen und Verpflichtungen gerecht zu werden, habe sich Sony dazu entschlossen, bei der Einführung der PS5-Produktangebote noch weiter zu gehen. Die Materialien, die für die Verpackung der PS5-Konsole und des Zubehörs verwendet werden, sind laut Sony vollständig recycelbar. Je nach Produkt ist die PS5-Verpackung pro Einheit insgesamt zu 93 zu 99 Prozent (basierend auf dem Gewicht) plastikfrei.

Zu den weiteren Plänen von Sony zählen:

Entwicklung von Verpackungen, die vollständig recycelbar sind

Vermeidung von Styropor- oder Kunststoffschalen durch Verwendung von Pappeinlagen und Papierzellstoff-Polsterschalen

Ersetzen von Kunststoffkabelbindern durch Papierkabelbinder

Verzicht auf Kunststoffschutztaschen für Kabel und Bedienungsanleitungen, wo dies möglich ist

Ersetzen von Kunststoff-Sichtfenstern durch geschlossene Pappschachteln für PS5-Zubehör

Einbau von faltbaren statt geklebten Aufhängelaschen in Umverpackungen

Zusätzlich soll in diesem Jahr die Verwendung von Polypropylen, das aus postindustriellen Abfällen recycelt wurde, in Europa für physische Spielehüllen getestet werden.

„In den letzten 50 Jahren hat sich der weltweite Verbrauch von Kunststoffen etwa verzwanzigfacht, aber die Recyclingraten sind mit etwa 9 Prozent nach wie vor niedrig. Dies hat zu einer zunehmenden Verschmutzung der Weltmeere beigetragen, die immer dringlicher wird. Es muss jetzt gehandelt werden, um den Kurs zu ändern und die gefährdeten Meeresökosysteme zu schützen“, so Sony in der Begründung der Maßnahmen. Den kompletten Blogeintrag könnt ihr euch hier anschauen.

