Ghosts ’n Goblins Resurrection: Der Erscheinungstermin steht wohl fest

Vor kurzem hatte Capcom offiziell bestätigt, dass „Ghosts ’n Goblins Resurrection“ auch für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen wird. Nachdem man die Nintendo Switch bereits versorgt hat, sollen auch die anderen Plattformen etwas Nostalgie geboten bekommen.

Arthur möchte die Prinzessin retten

Nun ist auch der mögliche Erscheinungstermin im Microsoft Store aufgetaucht. Demnach soll „Ghosts ’n Goblins Resurrection“ am 1. Juni 2021 erscheinen, wobei Vorbesteller bereits am 31. Mai 2021 loslegen dürfen. Allerdings hat Capcom diesen Erscheinungstermin noch nicht offiziell bestätigt, weswegen man die Informationen noch mit einer gewissen Vorsicht aufnehmen sollte.

In „Ghosts ’n Goblins Resurrection“ wird man dem ehrhaften Ritter Arthur auf seiner Reise durchs Dämonenreich folgen. Er rennt, springt und kämpft gegen düstere Feinde, da die Prinzessin vom Dämonenfürsten entführt wurde. Mit dem neuen Teil hat man sich an den Klassikern „Ghosts ’n Goblins“ sowie „Ghouls ’n Ghosts“ orientiert.

Deshalb sollte man sich darauf einstellen, dass man wie in den Achtzigern eine Menge sterben wird, wenn man sich dieser Herausforderung stellt. Denn „Ghosts ’n Goblins Resurrection“ ist beinhart und man wird sich an den Scheitern gewöhnen müssen, während man sich neue Strategien überlegt. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: Gematsu

