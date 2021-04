Resident Evil 7: Recap-Trailer vor RE Village-Launch

In einem neuen Video zu "Resident Evil 7" macht Capcom nochmals auf die Ereignisse im "Resident Evil Village"-Vorgänger aufmerksam. Der Clip dient als Einstimmung auf das neue Horrorspiel.

"Resident Evil 7" kann unter anderem als VR-Spiel erlebt werden.

Capcom hat neues Videomaterial zu „Resident Evil 7“ veröffentlicht. Verlesen habt ihr euch nicht. Denn auch wenn das Horrorspiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, möchte Capcom nochmals auf die im Spiel thematisierten Ereignisse aufmerksam machen.

Trailer bereitet auf Resident Evil Village vor

Das neue Video hat einen simplen Grund. Denn in Kürze wird „Resident Evil Village“ veröffentlicht, das nicht nur an „Resident Evil 7“ anknüpft, sondern auch die Geschichte des Protagonisten weitererzählt.

Falls ihr die Ereignisse von „Resident Evil 7“ nicht mehr auf dem Schirm habt: Der Titel versetzt euch in ein scheinbar verlassenes Farmhauses im Süden Amerikas. Mit dem Titel wollte Capcom dem Survival-Horror zu einem Neuanfang verhelfen und eine angsteinflößende Spielerperspektive aus der „isolierten Sicht“ bieten. Mit dem VR-Modus wurde das Horrorerlebnis nochmals zugespitzt.

„Resident Evil Village“ spielt einige Jahre nach den Ereignissen von „Resident Evil 7“. Die Handlung beginnt damit, dass Ethan Winters und seine Frau Mia friedlich an einem neuen Ort leben, erlöst von den Albträumen der Vergangenheit. „Gerade als sie ihr neues Leben gemeinsam aufbauen, ereilt sie erneut eine Tragödie“, so Capcom.

„Resident Evil Village“ kommt am 7. Mai 2021 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt. In unserer Themen-Übersicht findet ihr mehr zum Spiel. Hier zunächst der Recap-Trailer:

