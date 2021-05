Battlefield 6: Enthüllung des Shooters bereits in dieser Woche?

Wird "Battlefield 6" in dieser Woche enthüllt?

In den vergangenen Wochen erreichten uns im Prinzip regelmäßig neue Gerüchte zum First-Person-Shooter „Battlefield 6“, der sich aktuell bei den Entwicklern von DICE in Entwicklung befindet.

Zuletzt war dabei immer wieder die Rede von einer bevorstehenden Enthüllung. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell der Industrie-Insider „ModernWarzone“, der mit seinen Vorhersagen in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag. Wie „ModernWarzone“ via Twitter berichtet, soll „Battlefield 6“ schon in dieser Woche angekündigt beziehungsweise präsentiert werden. Genauer gesagt am Donnerstag, den 6. Mai 2021.

Woher „ModernWarzone“ seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er nicht. Daher solltet ihr die Angaben des bekannten Insiders aller Glaubwürdigkeit zum Trotz erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen. Zumal sich bisher weder die Verantwortlichen von Electronic Arts noch die Entwickler von DICE zu den Gerüchten um die möglicherweise bevorstehende Enthüllung von „Battlefield 6“ äußern wollten.

Vor wenigen Tagen wurde den Spielern aber immerhin versprochen, dass „Battlefield 6“ genau wie seine Vorgänger auf eine große Sandbox setzen und dabei komplett neue Modi bieten wird, durch die zahlreiche „Only in Battlefield“-Momente gewährleistet sind.

Was damit in der Praxis gemeint ist, erfahren wir möglicherweise schon in den kommenden Tagen.

Battlefield 6 / #Battlefield will be getting its first official announcement on May 6th according to recent rumors.

This is shaping up to be a massive week for gaming news 👀 pic.twitter.com/ZwpZtmQ94F

— ModernWarzone (@ModernWarzone) May 3, 2021