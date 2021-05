Flashback 2: Für Konsolen und PC angekündigt

Zumindest das Logo wurde geteilt.

Paul Cuisset und Microids haben mitgeteilt, dass die Entwicklung von „Flashback 2“ begonnen hat. Erscheinen soll der Titel im kommenden Jahr für Konsolen und nicht näher genannte Konsolen.

Erneut mit Conrad B. Hart

Für die Entwicklung von „Flashback 2“ zeichnet sich ein Team unter der Leitung von Paul Cuisset verantwortlich. Herauskommen soll ein Action-Plattformer, in dem erneut Conrad B. Hart die Hauptrolle spielt. „Flashback“ wurde vor fast drei Jahrzehnten veröffentlicht. Und eine Fortsetzung zu veröffentlichen sei für Stéphane Longeard, CEO von Microids, eine große Ehre.

Longeard in der heutigen Ankündigung: „Wir sind super aufgeregt, den Fans eine Fortsetzung zu diesem Meisterwerk der französischen Videospielgeschichte anzubieten. Wir bei Microids lieben es, Projekte zu liefern, die das Handwerk von talentierten Menschen hervorheben. Paul Cuisset ist ein international bekannter französischer Hall of Famer. Wir sind stolz darauf, Hand in Hand mit ihm und seinem Team an diesem Projekt zu arbeiten.“

Auch Paul Cuisset meldete sich zu Wort: „Eine Fortsetzung zu Flashback zu entwickeln ist eine Idee, die ich schon sehr lange habe. Ich kann es kaum erwarten, dass die Spieler die neuen Abenteuer von Conrad B. Hart entdecken, einem Charakter, der vor fast 30 Jahren geschaffen wurde. Mit Microids zielen wir wirklich darauf ab, die Fans des Originaltitels zu erfreuen und gleichzeitig alle Spieler anzusprechen, die ein Faible für futuristische Spiele haben.“

Nun wissen wir, dass „Flashback 2“ in Arbeit ist. Doch leider versäumten es die Verantwortlichen von Microids, nennenswerte Informationen zur Produktion zu teilen. Diese sollen in den kommenden Wochen folgen. Nachfolgend seht ihr ein Gameplay-Video, das den ersten Teil in den Fokus rückt:

