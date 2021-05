GTA Online: In dieser Woche mit doppelten Belohnungen für mobile Operationen

"GTA Online" liefert euch in dieser Woche doppelte Belohnungen.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, stehen in der Welt von „GTA Online“ ab sofort die Inhalte und Boni der laufenden Woche bereit.

In dieser Woche erhaltet ihr für den erfolgreichen Abschluss einer mobilen Operation nicht nur eine Bonuszahlung von 100.000 GTA-Dollar. Darüber hinaus räumen euch die mobilen Operationen aktuell die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar ein. In „Motor Wars“ warten bis zum 2. Juni 2021 sogar die dreifachen Belohnungen, während die Forschungsgeschwindigkeit im Bunker in dieser Woche ebenfalls verdreifacht wurde.

Gratis-Inhalte werden ebenfalls geboten. Für den Log-in gibt es beispielsweise das Invade-and-Persuade-Suck-T-Shirt. Hinzukommt ein pinkes und grünes Tarn-Design für den HVY Nightshark für alle ab Rang 100, das in der Waffenfahrzeug-Werkstatt abgeholt werden kann. Wer in dieser Woche sein Glück am Glücksrad versucht, könnte sich mit etwas Glück den Vapid Winky sichern.

Schnäppchenjäger dürfen sich über die folgenden Rabatte freuen: 50 Prozent Rabatt auf Bunkervorräte und Mk-II-Waffenverbesserungen. 40 Prozent Rabatt hingegen warten auf die mobile Kommandozentrale und zugehörige Verbesserungen, Anpassungen und die Waffen- und Fahrzeugwerkstatt. Beim Kauf des HVY Nightshark, des JoBuilt Hauler Custom, des JoBuilt Phantom Custom, des Karin Technical Custom, des Brute Stockade und des bewaffneten Declasse Tampa wird euch ebenfalls ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent eingeräumt.

Anbei die Übersicht über die Prime-Boni der Woche.

Die Prime-Boni der laufenden Woche

Boni mit Prime Gaming: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA-Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Rabatte mit Prime Gaming: 70 Prozent Rabatt auf den Dewbauchee JB 700W und den gepanzerten Brute Boxville RV sowie 35 Prozent auf das bewaffnete Dingi.

