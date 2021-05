Yakuza: Entwickler werden auch in Zukunft auf rundenbasierte Kämpfe setzen

Am gestrigen Nachmittag haben SEGA und Ryu ga Gotoku Studio mit „Lost Judgment“ den Nachfolger zum 2019 erschienenen „Yakuza“-Spin-Off „Judgment“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One angekündigt.

Das klassische Gameplay bleibt in der Judgment-Reihe am Leben

Dabei werden die Spieler einmal mehr actionreiche Kämpfe in Echtzeit geboten bekommen, die auch in den ersten sieben Hauptteilen und den teils nicht im Westen veröffentlichten Spin-Offs der „Yakuza“-Reihe eine tragende Rolle spielten. Mit dem letztjährigen Ableger „Yakuza: Like a Dragon“ wechselte die Hauptreihe jedoch zu einem rundenbasierten Kampfsystem und wurde deutlich Rollenspiel-lastiger.

Da „Lost Judgment“ weiterhin auf das altbewährte Kampfsystem setzt, stellen sich einige „Yakuza“-Fans die Frage, ob auch die Unterweltgeschichten zu dem klassischen Stil zurückkehren wird. Gegenüber IGN haben Executive Producer Toshihiro Nagoshi und Producer Kazuki Hosokawa noch einmal bestätigt, dass „Lost Judgment“ die Brawler-Erfahrung weiterführen wird, für die die Hauptreihe bekannt ist. Im Weiteren heißt es:

„Die Yakuza-Reihe wurde in ein rundenbasiertes Rollenspiel verwandelt. Andererseits hat Ryu ga Goroku Studio über das Jahr hinweg Ressourcen und Know-How für das Erschaffen von auffälligen und anregenden Actionspielen gesammelt, die mühelos genossen werden können. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir unser bekanntes Action-Gameplay durch Lost Judgment weiterleben lassen sollten.“

Im Gegensatz wird die „Yakuza“-Reihe weiterhin auf rundenbasierte Kämpfe setzen. Inwieweit die sich mit dem nächsten Abenteuer weiterentwickeln werden, wird die Zeit zeigen. Bisher haben die Entwickler den nächsten Teil noch nicht offiziell angekündigt. Mit „Yakuza: Like a Dragon“ hat man mit Ichiban Kasuga auch einen neuen Hauptcharakter eingeführt, nachdem die bisherigen Spiele stets von Kazuma Kiryu getragen wurden. Somit ist es zu vermuten, dass auch das nächste Spiel erneut Ichiban in den Mittelpunkt stellen wird. Sobald eine entsprechende Ankündigung erfolgt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

