Call of Duty Warzone: John McClane betritt offenbar das Schlachtfeld

Die Actionfilm-Helden der 1980er Jahre beschreiten offenbar gemeinsam das Schlachtfeld von "Warzone". Nachdem in dieser Woche verkündet wurde, dass Rambo dem Battle Royale-Titel hinzugefügt wird, deutete Activision recht glaubwürdig an, dass auch John McClane aus "Stirb langsam" auf dem Weg ist.

"Warone" wird um weitere Charaktere erweitert.

Im Laufe der Woche sickerte durch, dass John Rambo als spielbarer Charakter in „Call of Duty: Warzone“ einen Auftritt haben wird. Doch auch ein weiterer Kinoheld aus den 80er und 90er Jahren macht sich offenbar im Shooter breit. Dabei handelte such um John McClane aus „Stirb langsam“. Die Neuzugänge sollen später im Laufe der Saison erscheinen.

Nakatomi Corporation erhält Webseite

Der Publisher Activison leitete die Enthüllung in dieser Woche mitund einer Website für dieein. Dabei handelt es sich um die Firma, für die McClanes Frau Holly Gennaro arbeitet. Das Nakatomi Plaza ist zugleich das Hochhausbüro in Los Angeles, in dem sich John McClane im Kampf gegen Hans Grubers Schläger wiederfindet.

Während weitere Details zum Neuzugang noch ausstehen, konnte VGC vor nicht allzu langer Zeit in Erfahrung bringen, dass womöglich noch mehr kommen wird. „Ich möchte darauf hinweisen, dass es in den Folien, die wir euch [vorhin] gezeigt haben, einen kleinen ‚geheimen‘ Bereich für ’80er-Jahre-Action‘ gab. Es gibt einige coole Sachen, die wir für die 80er-Jahre geplant haben. Also könnt ihre gerne darüber spekulieren“, so der Creative Director Amos Hodge im Interview.

„Warzone“, das weiterhin kostenlos gespielt werden kann, sorgt seit dem Launch für beeindruckende Ergebnisse. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer konnte sich in den vergangenen zwei Jahren verdreifachen, sodass Activision im ersten Quartal des laufenden Jahres 150 Millionen monatlich aktive Nutzer verbuchen konnte. Im Jahresvergleich konnte die Anzahl aktiver Nutzer um 40 Prozent wachsen. Weitere Details zum Erfolg findet ihr in dieser Meldung.

Zurück zum Thema: Welche Charaktere aus den 80er oder 90er Jahren würdet ihr gerne in „Warzone“ sehen?

