Resident Evil Village: Startet erfolgreicher als Resident Evil 7 – Aktuelle Auslieferungszahlen

In der vergangenen Woche veröffentlichte Capcom mit „Resident Evil Village“ den neuesten Ableger der langlebigen Horror-Serie für die Konsolen und den PC.

Anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zum abgelaufenen Fiskaljahr 2020/2021 sprach Capcom auch über den kommerziellen Erfolg von „Resident Evil Village“. Wie es seitens des japanischen Publishers hieß, wurde das neue Abenteuer von Ethan Winters bereits mehr als drei Millionen Mal verkauft beziehungsweise digital ausgeliefert.

Frühe Verkaufszahlen des Vorgängers wurden übertroffen

Damit startete „Resident Evil Village“ erfolgreicher als sein Vorgänger „Resident Evil 7“, der es in einem vergleichbaren Zeitrahmen auf 2,5 Millionen ausgelieferte Spiele brachte. „Das neue Resident Evil Village ist der achte Hauptteil in der Reihe und die Fortsetzung von Resident Evil 7 (das bis zum 31. Dezember 2020 insgesamt 8,5 Millionen Mal ausgeliefert wurde). Es bietet ein höheres Maß an Action und ein expansiveres, packendes Gameplay“, führte Capcom zu „Resident Evil Village“ aus.

Und weiter: „Das Spiel wurde mit Capcoms proprietärer RE Engine entwickelt und maximiert das Potenzial von Geräten der nächsten Generation, um atemberaubende, fotorealistische Grafiken unter Verwendung modernster Audiotechnologie zu liefern. Dies, zusammen mit dem Lob für die tiefgreifende Erfahrung der Fans nach der Demo des Spiels, führte zur weltweiten Auslieferung des Titels von mehr als 3 Millionen Einheiten.“

„Resident Evil Village“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Capcom

