Ratchet & Clank Rift Apart: Macher sprechen über die Bedeutung von Rivet

In einem aktuellen Interview spricht Matt Smith, der Creative Director des kommenden PlayStation 5-Exklusivspiels "Ratchet & Clank: Rift Apart" über die neue Figur Rivet und ihre Rolle im Titel.

Rivet ist ein neuer Hauptcharakter in "Ratchet & Clank: Rift Apart".

Gestern fiel das Preview-Embargo für den kommenden Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“, weshalb zahlreiche neue Eindrücke und Spielszenen veröffentlicht wurden. Mit den Kollegen von IGN sprach Marcus Smith, der Creative Director des Titels, indes über den neuen weiblichen Hauptcharakter Rivet, die eine besondere Rolle im neuen Spiel des Studios einnehmen werde.

Ratchet & Clank: Rivet war von Beginn an für Rift Apart geplant

Wie Smith ausführt, habe er das Spiel damals mit einer ähnlichen Szene seinen Kollegen vorgestellt, wie wir sie aus dem ersten Trailer kennen: Ratchet und Clank wurden voneinander getrennt und der kleine Roboter ruft nach seinem Freund, woraufhin Rivet vor ihm erscheint und ihn fragt: „Wer?“. Einige Mitglieder des Teams seien damals etwas besorgt gewesen, „dass es ein Spiel ist, das ‚Ratchet & Clank‘ heißt und nicht ‚Ratchet & Clank & Rivet‘.“

Daraufhin habe Smith etwas Überzeugungsarbeiten leisten und erklären müssen, dass es noch immer ein „Ratchet & Clank“-Game sei, nur diesmal eben auch mit einem weiblichen Ratchet. „Wir spielen mit Dimensionalität. Das erlaubt uns, neue Spieler anzulocken, indem wir neue Versionen verschiedener Charaktere erleben“, erläutert der Creative Director daraufhin.

Rivet soll jedoch weitaus mehr sein, als nur eine alternative Version von Ratchet. Stattdessen sei sie eher eine komplett eigenständige Figur mit eigenen Hoffnungen und Träumen, die es den Machern erlauben würde, „neue Beziehungen zwischen den Charakteren zu erforschen, mit den Erwartungen an bereits existierende Charaktere zu spielen und eine Geschichte zu erschaffen, die dem Franchise treu bleibt, aber dennoch Neuland betritt.“

Laut Smith sei es für das Team die größte Herausforderung gewesen, mit „Rift Apart“ neue Spieler für die Reihe zu begeistern, gleichzeitig jedoch auf dem aufzubauen, was Insomniac Games in der Vergangenheit mit „Ratchet & Clank“ gemacht hat. Die Macher wollten nicht dort ansetzen, wo sie mit dem Reboot von 2016 aufgehört hatten, sondern widmeten sich schnell dem Thema alternativer Realitäten, das bereits in vorherigen Titeln vorkam.

Dieser Ansatz habe für die Verantwortlichen letztendlich gut funktioniert, da sie so ergründen konnten, was geschieht, wenn es „einen Ratchet gibt, der keinen Clank hat, was sind die Unterschiede in dieser Welt und wie ist der Charakter anders oder gleich“, erklärt Smith. All dies habe letztendlich ganz natürlich zur Erschaffung von Rivet und „ihrer einzigartigen Reise“ geführt. Es würde darum gehen, „die menschliche Verfassung dieser Charaktere“ darzustellen, die „ironischerweise überhaupt nicht menschlich sind.“

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Was haltet ihr bisher von Rivet in „Ratchet & Clank: Rift Apart“?

