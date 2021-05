Ratchet & Clank Rift Apart: Erste Eindrücke aus den Preview-Berichten zusammengefasst

Die ersten Vorschau-Berichte zu "Ratchet & Clank: Rift Apart" sind verfügbar. Die daraus gewonnenen Eindrücke klingen vielversprechend und steigern die Vorfreude auf das neueste Projekt von Insomniac Games.

In einem Monat ist es endlich so weit.

Heute sind die ersten Previews zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ eingetroffen, die uns ausführliche Eindrücke zum bald erscheinenden PS5-Exklusivtitel von Insomniac Games liefern. Die wichtigsten Aussagen haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

„Der erste wahre PS5-Titel“

Zum Beispiel schreibt VG247, dass sich das neueste Jump ’n‘ Run-Abenteuer wie der „erste richtige PS5-Titel“ anfühle. Hier soll nämlich zum ersten Mal das Gefühl aufkommen, dass dieses Spiel auf der veralteten PS4 keinesfalls realisierbar gewesen wäre.

Fans von „Ratchet & Clank“ sollen sich jedenfalls sofort angesprochen fühlen. Die grundsätzlichen Spielmechaniken wurden auf interessante Art und Weise erweitert. Unter anderem stehen euch neue Waffen und Moves zur Verfügung, die euch verschiedenste Möglichkeiten bieten. Auch der neue Spielcharakter Rivet sorgt für frischen Wind, weil er in einer alternativen Dimension lebt.

Vor allem in den Kämpfen geht es laut Polygon abwechslungsreich zur Sache: Ihr könnt Strahlen über das Schlachtfeld feuern, Kettenblitze verschießen, Feinde in Objekte verwandeln oder sie mit einer doppelläufigen Schrotflinte zu Staub verwandeln. Fast jede Waffe besitzt einen alternativen Feuermodus.

Alle Kernfeatures werden bestmöglich ausgereizt

Der Titel wurde von Grund auf für die PS5 entwickelt, weshalb natürlich alle Funktionen der Konsole ausgereizt werden. Zum Beispiel sorgen die adaptiven Trigger für verschiedene Eingabeoptionen und entsprechendes Feedback. Manche Waffen feuern wie erwähnt ein wenig anders, wenn ihr den Abzug nur leicht betätigt. Wenn ihr wiederum mit den Hoverboots durch die Gegend düst, werdet ihr eine Rückmeldung wahrnehmen, die an echte Rollerblades erinnert.

Im Mittelpunkt der Spielerfahrung stehen die vielfach thematisierten Weltenwechsel. Durch Risse in der Umgebung gelangt ihr binnen einer Sekunde in eine andere Welt. Außerdem besitzen einige Planeten zwei verschiedene Dimensionen, zwischen denen ihr hin- und herwechseln müsst, um in der Handlung voranzukommen. Selbst im Kampf könnt ihr diese Risse nutzen, um schnell der Gefahrenzone zu entkommen oder eure Feinde zu überraschen.

„Ein technisches Meisterwerk“

Laut dem Redakteur von VG247 sei „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ein „technisches Meisterwerk“ das man selbst gesehen haben muss.

Des Weiteren erwähnt Eurogamer, dass die Zugänglichkeit von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ erweitert wurde und es mehrere Optionen gibt, um die Grafik anzupassen sowie die Schwierigkeit einzustellen. Genau wie bei „The Last of Us Part 2“ gibt es Barrierefreiheitseinstellungen. Spieler, die davon Gebrauch machen, sollen ebenfalls alle Trophäen des Titels freischalten können. Zumindest geht der Game Director Mike Daly davon aus.

Auf der letzten State of Play-Ausgabe wurde übrigens 16 Minuten Gameplay-Material präsentiert. Falls ihr diese Szenen noch nicht gesehen habt, könnt ihr dies hier nachholen:

„Das bislang schönste Next-Gen-Spiel“

Die Jungs von GameInformer bezeichnen das Spiel als „das bislang schönste Next-Gen-Game“. Zwar spielt sich das Geschehen noch immer im klassischen Level-Design ab, doch wegen der dahintersteckenden Technologie fühle es sich eher wie ein Open World-Erlebnis an.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni dieses Jahres für PlayStation 5.

