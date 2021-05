Biomutant: Neue Gameplay-Videos zeigen das Action-Rollenspiel auf den verschiedenen Plattformen

Die Verantwortlichen von THQ Nordic und Experiment 101 haben neue Gameplay-Videos zu dem in Kürze erscheinenden Action-Rollenspiel „Biomutant“ bereitgestellt. Mit diesen zeigt man uns bereits verschiedene Versionen des Spiels, sodass wir bereits einen Blick auf die Fassungen für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC werfen können. Die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen sollen in der nächsten Woche vorgestellt werden.

Eine dynamische Auflösung auf den Konsolen

Die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von „Biomutant“ werden mit einer dynamischen Auflösung in 1080p und 30fps über den Bildschirm laufen. Dahingegen wird man auf der PlayStation 4 Pro und der Xbox One X 1080p bei 60fps geboten bekommen. Dabei wird ebenfalls auf eine dynamische Auflösung gesetzt. Lediglich die PC-Fassung wird 4K bei 60fps erreichen, wobei keine Framerate-Caps genutzt werden.

In „Biomutant“ wird die Seuche das Land zerstören, wobei aus den Wurzeln des Lebensbaumes der Tod sickern wird. Die Spieler werden eine Welt im Umbruch erkunden und entscheiden, ob sie sie retten oder in eine dunkle Zukunft führen möchten. Dieses postapokalyptische Kung-Fu-Rollenspiel setzt auf ein einzigartiges Martial-Arts-Kampfsystem, das Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen miteinander kombinieren soll.

„Biomutant“ erscheint am 25. Mai 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Auf den Next-Gen-Konsolen wird man über die Abwärtskompatibilität spielen können. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

