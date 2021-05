God of War Ragnarok: Inspirationen von The Last of Us 2 – Atreus spielbar?

Viele Details wurden zu "God of War Ragnarok" bisher nicht geteilt. Doch sofern die Worte von Samuel Matthews richtig eingeordnet werden, könnte es gewisse Gemeinsamkeiten mit "The Last of Us Part 2" geben.

Auf den Release-Termin lässt Sony weiter warten.

Sony gab im vergangenen Jahr bekannt, dass sich mit „God of War Ragnarok“ ein neuer Teil der populären PlayStation-Reihe in der Pipeline befindet. Seitdem haben wir nichts von diesem Spiel gesehen und kaum etwas gehört.

Bisherigen Planungen zufolge soll der Titel in diesem Jahr für die PS5 erscheinen. Im Zuge der zahlreichen Verschiebungen der vergangenen Wochen und Monate wäre es allerdings keine große Überraschung, wenn „God of War Ragnarok“ den zuletzt angedachten Release-Zeitraum verpasst.

Atreus könnte ein spielbarer Charakter werden

Für akute Verzögerungen könnte die anhaltende Infoflaute sprechen, die heute von einem Gerücht flankiert wurde. In einemdeutete Samuel Matthews, der Konzeptkünstler von Sony Santa Monica, recht schwammig an, dass Atreus in der Fortsetzung eine gewichtigere Rolle einnehmen könnte. Allzu konkret wurde er nicht. Allerdings lassen seine Worte vermuten, dass ihr im kommenden Spiel den Sohn von Kratos spielen könnt.

Den Angaben von Matthews zufolge wurde das 2018 erschienene „God of War“ von Naughty Dogs „The Last of Us“ beeinflusst. Und nun blicke das Team auf die 2020 veröffentlichte Fortsetzung, um sich weiter inspirieren zu lassen.

Das Team habe ein besonderes Interesse daran, wie „The Last of Us Part 2“ aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Darauf aufbauend könnte die „God of War“-Fortsetzung etwas Ähnliches mit Atreus und Kratos machen, was eine Menge verschiedener Gameplay-Möglichkeiten eröffnen würde. Laut Matthews gebe es einige Herausforderungen, um dies zu realisieren.

Da es zu keiner konkreten Bestätigung kam, ist offen, welchen Part Atreus in „God of War Ragnarok“ tatsächlich einnehmen wird.

Wohin die Reise des Vater-Sohn-Duos hinführen wird, ist ebenfalls ein Geheimnis, auch wenn im 2018 erschienenen Vorgänger erste Hinweise gestreut wurden. Mehr zu „God of War Ragnarok“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

