God of War Ragnarok: Kein Release mehr in diesem Jahr?

"God of War Ragnarok" befindet sich für PlayStation 5 in Entwicklung.

Zu den vermutlich am sehnlichsten erwarteten Games für die PlayStation 5 zählt „God of War Ragnarok“, die Fortsetzung des 2018 veröffentlichten letzten Teils der Actionspielreihe. Offiziell bestätigte Sony Interactive Entertainment (SIE) die Entwicklung des Titels im Rahmen der letzten großen State of Play-Ausgabe im vergangenen Jahr mit einem kleinen Teaser. Darin hieß es lediglich, der Titel solle „2021“ erscheinen. Aktuell scheinen daran jedoch Zweifel aufzukommen.

God of War Ragnarok-Release in 2021 unwahrscheinlich?

In einem jüngst veröffentlichten GQ-Interview (via PSU) sprach PlayStation-Boss Jim Ryan unter anderem darüber, dass das Unternehmen mit einem guten Gefühl in dieses Jahr gehen würde. Grund hierfür seien die geplanten Veröffentlichungen von Exklusivtiteln wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Returnal“ sowie „Horizon 2: Forbidden West“. Auffällig ist hierbei, dass Ryan kein Wort über „God of War Ragnarok“, was nun bei einigen Fans die Befürchtung weckt, der Titel könnte womöglich nicht mehr 2021 erscheinen.

Zusätzliches Gewicht erhalten diese Befürchtungen durch den für gewöhnlich sehr gut informierten Brancheninsider und Bloomberg-Journalisten Jason Schreier. Eine vor knapp zwei Stunden von ihm auf Twitter veröffentlichte Nachricht deutet daraufhin, dass eine Veröffentlichung des nächsten Abenteuers von Kratos und seinem Sohn Atreus für dieses Jahr äußerst unwahrscheinlich sei.

Offiziell bestätigte Sony Interactive Entertainment bisher nicht, dass die Veröffentlichung von „God of War Ragnarok“ verschoben werden müsse. Aus diesem Grund sollte die Nichterwähnung des Titels durch Jim Ryan, obwohl diese durchaus recht auffällig ist, vermutlich nicht überbewertet werden. Entsprechend bleibt abzuwarten, bis sich SIE oder Entwicklerstudio Sony Santa Monica erneut im Rahmen eines Updates öffentlich zum Spiel äußern.

