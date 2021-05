Metal Max Xeno Reborn: Rollenspiel mit einem Trailer für den Westen bestätigt

Wie der Publisher PQube bekannt gab, wird das Strategie-Rollenspiel "Metal Max Xeno: Reborn" im kommenden Jahr den Weg in den Westen finden. Abgerundet wurde diese Ankündigung von einem passenden Trailer.

"Metal Max Xeno: Reborn" erscheint 2022 im Westen.

Nachdem das Strategie-Rollenspiel „Metal Max Xeno: Reborn“ bereits im September des vergangenen Jahres in Japan veröffentlicht wurde, erfolgte nun die Ankündigung für den westlichen Markt.

Hierzulande wird sich der Publisher PQube des Titels annehmen und „Metal Max Xeno: Reborn“ im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlichen. Begleitet wurde die Ankündigung für den westlichen Markt von einem neuen Trailer zu „Metal Max Xeno: Reborn“, in dem etwas näher auf die Welt des Rollenspiel-Abenteuers und die wichtigsten spielerischen Features eingegangen wird.

Eine Welt am Abgrund

„Metal Max Xeno: Reborn“ erzählt die Geschichte einer Welt, in der die Menschen in einen Krieg mit Maschinen verwickelt wurden und kurz vor ihrer endgültigen Vernichtung stehen. Nach einem halben Jahrhundert der Kriege und Schlachten gegen den Muttercomputer NOA liegt selbst die größte Metropole Asiens, Tokio, in Schutt und Asche.

Offiziellen Angaben zufolge erkundet ihr in „Metal Max Xeno: Reborn“ eine Einöde und stellt euch in regelmäßigen Abständen Kämpfen gegen allerlei Gegner. Mit Panzern, Waffen und eurem treuen Kampfhund Pochi versucht ihr, die Menschheit zu retten und die Bedrohung, die von den Maschinen ausgeht, endgültig zu bannen.

