E3 2021: Termin für gemeinsame Pressekonferenz von Microsoft und Bethesda

Update: Der Termin wurde inzwischen bestätigt. Die gemeinsame Show von Microsoft und Bethesda startet demnach am 13. Juni 2021 um 19 Uhr. Anschauen könnt ihr euch die 90 Minuten lange Show auf YouTube und Twitch.

Die Redmonder schreiben dazu: „Im ersten Xbox & Bethesda Games Showcase wartet eine 90-minütige Show auf dich, vollgepackt mit allem, was das Herz begehrt. Im Stream erfährst du Neuigkeiten zum Lineup, das aus der Partnerschaft mit Bethesda hervorgeht, News zu kommenden Titeln, Details zu frischen Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr.“

Meldung vom 26. Mai 2021: Nachdem die E3 im vergangenen Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste, wird in wenigen Wochen die ganze Welt nach Los Angeles schauen. Der Großteil der namhaftesten Publisher und Entwickler wird im Rahmen der Messe die neuesten Spiele und Projekte vorstellen. Allerdings hat Microsoft noch nicht verraten, wann die hauseigene Pressekonferenz stattfinden wird.

Eine große Show von Microsoft und Bethesda

Nun hat der VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb in einem aktuellen Twitch-Livestream betont, dass Microsoft in dieser Woche den offiziellen Termin für die Pressekonferenz ankündigen wird. Im Wortlaut sagte Grubb: „Microsoft sollte es uns mit Sicherheit in dieser Woche verraten und der Tag wird der 13. Juni sein. Also Sonntag, der 13. Juni.“

Des Weiteren betonte der Redakteur, dass die Pressekonferenz gegen 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden soll. Allerdings war sich Grubb bei der genauen Uhrzeit nicht sicher. In diesem Jahr kann man auch eine noch größere Microsoft-Pressekonferenz als in den Vorjahren erwarten. Nach der Akquisition von Bethesda Softworks werden beide Unternehmen auf dieser E3 eine gemeinsame Pressekonferenz veranstalten. Zudem werden Multiplattform-Titel, die auch für PlayStation-Spieler von Interesse sein dürften, zu erwarten sein.

Die E3 2021 wird vom 12. bis zum 15. Juni 2021 stattfinden. Neben Microsoft werden auch Ubisoft, Square Enix und Nintendo Pressekonferenzen veranstalten. Sony Interactive Entertainment und Electronic Arts haben bereits bestätigt, dass sie auf die E3 2021 verzichten werden. Electronic Arts wird stattdessen Mitte Juli eine Konferenz veranstalten, um die neuesten Projekte vorzustellen, während Sony weiterhin einem eigenen Zeitplan folgen wird. Unter anderem wird man bereits am morgigen Abend eine State of Play zu „Horizon: Forbidden West“ veranstalten.

Am 10. Juni 2021 wird auch das Summer Game Fest beginnen, was vor allem den Fokus auf Titel von Bandai Namco Entertainment, SEGA und weitere Publisher legen wird. Eine PC Gaming Show ist ebenfalls für die E3 2021 geplant.

