Far Cry 6: Wahl des Geschlechts hat keine Auswirkungen auf die Handlung

Ob ihr in "Far Cry 6" als weiblicher oder männlicher Protagonist um die Häuser zieht, spielt offenbar nur eine untergeordnete Rolle. Unterschiedliche Handlungen werdet ihr nicht erleben.

„Far Cry 6“ zählt zu den mittlerweile recht vielen Spielen, die euch bei der Anpassung des Charakters zwischen einer männlichen oder weiblichen Hauptfigur wählen lassen. Laut der Angabe der Entwickler ist es ein Feature, das dem Team sehr wichtig war. Gleichzeitig sollte allerdings eine einheitliche Geschichte erschaffen werden, die sich abhängig von der Wahl des Geschlechts nicht ändert.

Reise wird ein und dieselbe sein

„Nachdem wir mit mehreren Mitgliedern unseres Teams gesprochen haben, wurde die Wichtigkeit deutlich, nicht zu versuchen, zwei verschiedene Handlungsstränge zu schaffen. Ob ihr euch für männlich oder weiblich entscheidet, diese Entscheidung liegt bei euch und die Reise von Dani wird ein und dieselbe sein“,

Der eine oder andere Spieler dürfte abhängig von der Wahl durchaus verschiedene Hintergrundgeschichten und Herangehensweisen erwartet haben, zumal „Far Cry 6“ in einem Szenario spielt, das von einem Kuba der 50er und 60er Jahre inspiriert wurde. Auch einen zusätzlichen Wiederspielwert hätte eine Trennung der Geschichten ermöglicht.

Ergänzend ließ Khavari durchblicken, dass Dani „auf der Insel Yara in der Hauptstadt von Esperanza geboren und aufgewachsen ist“ und dass es für das Team wichtig war, jemanden zu haben, der von Yara stammt und in Esperanza heimisch ist. Frühere Ubisoft-Spiele versetzten ihren Protagonisten traditionell in unbekanntes Territorium.

„Far Cry 6“ wird am 7. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store), Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Far Cry 6“-Übersicht.

