Elden Ring: Offizielle Enthüllung in den nächsten Wochen?

"Elden Ring": Fans warten weiter auf die offizielle Enthüllung.

Seit der offiziellen Ankündigung von „Elden Ring“ im Rahmen der E3 2019 sind mittlerweile fast zwei Jahre ins Land gezogen.

Zwar erreichten uns in der Vergangenheit vereinzelte kleine Details zum neuen Projekt von From Software, handfeste Gameplay-Szenen lassen aber weiter auf sich warten. Nachdem in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte über eine möglicherweise bevorstehende Enthüllung die Runde machten, deutet nun einiges darauf hin, dass es in den nächsten Wochen endlich so weit sein wird.

Das lassen zumindest die Aussagen verschiedener Insider vermuten, die auf eine Enthüllung von „Elden Ring“ im Zuge des diesjährigen „Summer Game Fest“ hindeuten – darunter Jeff Grubb von Gamesbeat oder Geoff Keighley, der Moderator und Produzent der jährlich stattfindenden The Game Awards. Von offizieller Seite wurden die Gerüchte um die potenziell nahende Präsentation von „Elden Ring“ bisher nicht kommentiert.

Zum Thema: Elden Ring: Release des Rollenspiels erst im nächsten Geschäftsjahr?

Das diesjährige „Summer Game Fest“ startet am kommenden Donnerstag, den 10. Juni 2021 und wird sich aus diversen digitalen Events zusammensetzen, die von Entwicklern und Publishern rund um den Globus genutzt werden, um den Spielern Updates zu bereits angekündigten Spielen zu liefern oder komplett neue Projekte anzukündigen.

Möglicherweise sind wir also schon in Kürze schlauer.

