Sackboy A Big Adventure: Neue Ratchet & Clank-Outfits in dieser Woche

"Sackboy: A Big Adventure" ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

In den vergangenen Wochen wurde der im November 2020 veröffentlichte 3D-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“ immer wieder mit frischen Inhalten in Form von Outfits versehen.

Nachdem im vergangenen Monat beispielsweise Selene aus Housemarques Action-Hit „Returnal“ den Weg in „Sackboy: A Big Adventure“ fand, stehen die nächsten Outfits bereits in den Startlöchern. Diese halten am morgigen Freitag, den 11. Juni 2021 Einzug und richten sich vor allem an die Fans der „Ratchet & Clank“-Reihe.

Ratchet, Clank und Rivet

So wird mit dem morgigen Content-Update Ratchet, Clank und Rivet der Weg in „Sackboy: A Big Adventure“ geebnet. Ein Schritt, mit dem natürlich auch der Release des PlayStation 5-exklusiven Action-Plattformers „Ratchet & Clank: Rift Apart“ gefeiert wird, der ebenfalls morgen das Licht der Welt erblickt.

„Sackboy: A Big Adventure“ erschien im November des vergangenen Jahres für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 und versteht sich spielerisch als ein 3D-Plattformer, den ihr wahlweise alleine oder kooperativ mit Freunden bestreiten könnt.

„Der heimtückische Vex (ein nahezu mythisches Wesen, das aus Chaos und Furcht geboren wurde) kidnappt Sackboys Freunde und zwingt sie, seinen Auf-den-Kopf-Steller zu bauen“, heißt es zur Geschichte des Plattformers. „Dieses absolut gefährliche und diabolische Gerät wird die kunstvolle Welt – ein fantastisches Land reiner Vorstellungskraft und unschuldiger Träume – in einen ausgedörrten, kargen Schandfleck voller Albträume verwandeln.“

