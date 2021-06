Crossplay: Anzahl an unterstützten Spielen soll auf PlayStation-Plattformen weiterhin wachsen

Jim Ryan, der Präsident von Sony Interactive Entertainment, hat in einem Interview betont, dass man in Zukunft mehr Crossplay auf den PlayStation-Plattformen ermöglichen möchte. Ein volles Bekenntnis hat er jedoch nicht gegeben.

Bei "Borderlands 3" wurde Crossplay seitens Sony abgelehnt.

Vor einigen Jahren standen mit Shawn Layden, Phil Spencer und Reggie Fils-Aime die damaligen Oberhäupter von Sony Interactive Entertainment America, Xbox und Nintendo of America gemeinsam auf der Bühne der Game Awards und versprachen, dass man im Bereich des Crossplays zusammenarbeitet und die Plattformen füreinander öffnet.

Mehr Crossplay, aber kein bedingungsloses Versprechen

Auch wenn Spiele wie „Fortnite“, „Rocket League“, „Call of Duty: Modern Warfare“, „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Call of Duty: Warzone“, „Minecraft“ und „Destiny 2“ bereits Crossplay auf der PlayStation unterstützen, so gibt es auch ebenso bekannte Beispiele für eine fehlende Unterstützung. So hatte Gearbox Software-Oberhaupt Randy Pitchford verraten, dass man im Falle von „Borderlands 3“ kein Crossplay auf der PlayStation umsetzen durfte.

In einem aktuellen Interview mit Axios sprach der heutige PlayStation-Chef Jim Ryan über die Crossplay-Thematik und verriet, dass Sony die Funktion weiterhin unterstützt und fördert. In Zukunft soll die Anzahl an Spielen, die Crossplay auf PlayStation-Plattformen unterstützen, gesteigert werden. Allerdings lässt Ryan noch Raum für Ausnahmen, weshalb man nicht sicher sein kann, ob alle potentiellen Spiele auch Crossplay erhalten werden.

Mehr zum Thema: PS5 – Mit Geld allein erschafft man keine qualitativen Spiele, meint Jim Ryan

Abschließend sagte Ryan in Bezug auf die Gearbox-Causa , dass man ein Live-Business-Problem mit einem langjährigen Partner nicht öffentlich diskutiert. Zudem soll Sonys Politik gegenüber allen Publishern einheitlich sein. Dementsprechend ist weiterhin unklar, welches Problem bei „Borderlands 3“ bestanden hat.

Quelle: PlayStation LifeStyle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Crossplay