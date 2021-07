A Plague Tale Innocence: Physische Ausgabe für PS5 mit Termin bestätigt

"A Plague Tale: Innocence" erscheint in einer Retail-Version für die PS5.

Im Laufe des heutigen Tages wurde das gefeierte Story-Adventure „A Plague Tale: Innocence“ für die Konsolen der neuen Generation veröffentlicht.

Wer das Abenteuer von Amicia und Hugo bereits für die Xbox One oder die PlayStation 4 sein Eigen nennen sollte, kann das jeweilige Next-Gen-Upgrade ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Darüber hinaus ist die PlayStation 5-Version von „A Plague Tale: Innocence“ in diesem Monat ein Bestandteil des PlayStation Plus-Angebots. Der einzige Haken für Sammler: Bisher wurde die Xbox Series X/S- und PS5-Umsetzung des Adventures lediglich in Form einer Download-Fassung veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler der Asobo Studios auf Nachfrage eines Nutzers bestätigten, wird es dabei allerdings nicht bleiben. Stattdessen wird die Next-Gen-Version von „A Plague Tale: Innocence“ auch in einer Retail-Fassung veröffentlicht. Diese folgt allerdings etwas später und erscheint erst am 19. Oktober 2021 für die PlayStation 5 beziehungsweise die Xbox Series X/S.

Auf den Konsolen der neuen Generation bekam „A Plague Tale: Innocence“ neben diversen grafischen Verbesserungen eine Unterstützung der 4K-Auflösung sowie eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde spendiert. Auf der PlayStation 5 wird zudem Gebrauch vom 3D-Audio und den exklusiven Features des DualSense-Controllers gemacht.

Physical PS5 and Xbox Series X|S copies of A Plague Tale: Innocence will be available in retail stores on October 19 🙂

