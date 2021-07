Assassin’s Creed Infinity: Live-Online-Game soll Spiele mit mehreren Settings verbinden

"Assassin's Creed Infinity" ist der Name für ein neues Live-Service-Projekt. Es soll sich bei Ubisoft Montreal und Ubisoft Quebec in der Entwicklung befinden und eine sich entwickelnde Online-Plattform mit mehreren historischen Schauplätzen bieten.

Ubisoft möchte offenbar weiter in den Service-Bereich vorstoßen und "Assassin's Creed" zu einer langjährigen Online-Erfahrung machen. "Fortnite" und Co könnten als Vorbild dienen.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge arbeitet Ubisoft an einem Live-Online-Spielservice für die „Assassin’s Creed“-Reihe. Die Plattform hört auf den Namen „Assassin’s Creed Infinity“ und soll sich über mehrere Spiele der Reihe erstrecken. Laut Jason Schreier wird sich der Dienst mit der Zeit weiterentwickeln und Spiele mit unterschiedlichen Settings verbinden.

Während frühere „Assassin’s Creed“-Spiele jeweils in bestimmten historischen Settings wie dem antiken Griechenland oder dem ptolemäischen Ägypten angesiedelt waren, soll „Infinity“ einer nicht näher genannten Quelle zufolge mehrere Settings enthalten, die in den Monaten und Jahren nach dem Debüt um weitere ergänzt werden können.

Die einzelnen Spiele auf der Plattform könnten unterschiedlich aussehen und sich unterschiedlich anfühlen, aber sie werden alle miteinander verbunden sein, so Schreier in seinem Bericht.

Montreal und Quebec vereint

An der Entwicklung eines „Assassin’s Creed“-Spiels sind in der Regel unzählige Mitarbeiter in einem Dutzend Ubisoft-Büros beteiligt, die von Teams in Montreal oder Quebec City abwechselnd geleitet werden. Das Team in Montreal war für „Assassin’s Creed Valhalla“ verantwortlich, nachdem das Team in Quebec das vorherige Spiel „Assassin’s Creed Odyssey“ leitete.

„Für Assassin’s Creed Infinity wird sich diese Tradition ebenfalls ändern“, so Schreier weiter. „Im April vereinigte Ubisoft die Teams in Montreal und Quebec. Nun werden sie gemeinsam an Infinity arbeiten. Und jeder wird seinen eigenen Creative Director haben, aber Quebec wird die Verantwortung für das Franchise übernehmen.“

Diese Zusammenarbeit scheint allerdings vorbelastet zu sein. So heißt es weiter: „Zwischen den beiden Studios besteht seit langem eine Rivalität, die laut Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, zeitweise erbittert geführt wurde, so dass diese Veränderung einige Kopfschmerzen verursachen könnte.“

Schon die letzten Teile der „Assassin’s Creed“-Reihe enthielten viele Live-Service-Elemente, sodass die Enthüllung eines übergreifenden Projektes keine allzu große Überraschung ist. Welche Änderungen „Assassin’s Creed Infinity“ tatsächlich in die populäre Ubisoft-Serie bringen wird, bleibt abzuwarten. Laut Schreier könnte es aber noch Jahre dauern, bis wir das Ergebnis sehen werden.

Denkbar ist es, dass Ubisoft so etwas wie „Fortnite“, „Warzone“ oder „GTA Online“ vorschwebt. Es sind Service-Games, die Spieler jahrelang beschäftigen, indem häufig neue Inhalte hinzugefügt oder die Erlebnisse auf massive Weise verändert werden.

Eine Sprecherin von Ubisoft lehnte es ab, Details zu „Infinity“ zu nennen, räumte jedoch die Existenz ein. Ubisoft möchte „die Erwartungen der Fans übertreffen, die nach einem kohärenteren Ansatz für die Serie gefragt haben“, so die Sprecherin.

