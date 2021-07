Final Fantasy X-3: Nomura möchte einen weiteren Ableger nicht ausschließen

"Final Fantasy X-3" sollte nicht abgeschrieben werden.

In den vergangenen Jahren wiesen verschiedene kreative Köpfe von Square Enix darauf hin, dass sie die „Final Fantasy X“-Reihe gerne fortsetzen würden.

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu griff Tetsuya Nomura, der seinerzeit als Charakter-Designer an „Final Fantasy X“ arbeitete, das Thema noch einmal auf und bekundete sein Interesse an „Final Fantasy X-3“. Wie es weiter heißt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Arbeiten am Nachfolger irgendwann in die Wege geleitet werden. Zunächst rücken jedoch andere Projekte in den Fokus der internen Bemühungen.

Final Fantasy VII Remake steht zunächst im Mittelpunkt

„Wenn wir X-3 machen, haben wir irgendwie eine Synopsis, die von Nojima-san geschrieben wurde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ruht es noch, aber der Plot an sich existiert schon“, führte Nomura aus. Aktuell ist Nomura mit den Arbeiten am zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ beschäftigt, die er zunächst erfolgreich abschließen möchte.

Motomu Toriyama, der seinerzeit als Event-Director sowie Scenario-Writer an „Final Fantasy X“ arbeitete und als Director für „Final Fantasy X-2“ verantwortlich war, ergänzte: „Die Wahrscheinlichkeit liegt nicht bei null. Aber wir sind nicht in einer Phase, in der wir darüber sprechen können, solange wir die Produktion des Final Fantasy VII Remakes nicht abgeschlossen haben.“

Während „Final Fantasy X“ ursprünglich im Jahr Jahr 2001 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde, folgte „Final Fantasy X-2“ im Jahr 2003.

