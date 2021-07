PS5 kaufen: Amazon-Prime-Kunden heute mit Vorrang und neue Richtlinie

Auch mehr als ein halbes Jahr nach dem Launch ist die PS5 Mangelware.

Die PS5 ist weiterhin ein begehrtes Stück Hardware. Nur hin und wieder tauchen vereinzelt bei Händlern Exemplare auf, die in der Regel in sekundenschnelle ausverkauft sind und im Anschluss nicht selten mit einem Preisaufschlag bei eBay und Co landen.

Eine etwas größere Lieferung könnte Amazon erhalten haben. Schon vor Tagen wurde gemunkelt, dass dem Versandriesen in Deutschlandzum Weiterverkauf zugeschickt wurden. Die angebliche Verfügbarkeit in der vergangenen Woche entpuppte sich allerdings als Ente.

Dass am heutigen 14. Juli 2021 etwas passieren könnte, ist allerdings kein Gerücht, das von Twitter-Kanälen verbreitet wurde. Stattdessen ließ Amazon selbst die Hoffnungen steigen. Denn auf der Produktseite ist von einem „Zugriff“ und dem heutigen 14. Juli 2021 die Rede. Der Haken an der Sache: Bevorzugt werden Amazon-Prime-Kunden.

So heißt es auf der Produktseite der PS5 im Wortlaut: „Amazon Prime Kunden haben bis zum 14. Juli 2021 vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5.“ Nachfolgend sind die entsprechenden Bestellmöglichkeiten verlinkt.

Handelsketten setzen auf Abholung

An anderer Stelle sickerte durch, dass Sony offenbar verstärkt gegen Scalper vorgeht. So sollen Einzelhandelsketten die Vorgabe erhalten haben, die Bestellungen vorrangig via Click & Collect herauszugeben. Das heißt, online bestellte PS5-Konsolen müssen vor Ort in einer Filiale abholt werden. Lediglich in begründeten Einzelfällen gebe es Ausnahmen.

Völlig neu ist dieses Vorgehen nicht. GameStop verkauft die Konsolen schon seit länger Zeit im Laden. Doch auch Händler wie Media Markt, Saturn, Euronics, Medimax und Expert sollen fortan vergleichbare Wege gehen. Hierbei scheint es sich um ein halbwegs effizientes Mittel zu handeln, um Massenbestellungen zu verhindern. Bei Onlinehändlern wie Amazon, Otto und Alternate greift diese Maßnahme natürlich nicht. Dort erfolgt weiterhin ein reiner Onlineverkauf.

