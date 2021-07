GTA 5 Online: Großes Update mit Los Santos Tuners – Termin und Details

Bald könnt ihr euch mit gleichgesinnten Autofans treffen.

Rockstar Games hat für den 20. Juli 2021 ein neues Update angekündigt, das die Underground-Autoszene in „GTA 5 Online“ stärken soll. Neben verschiedenen Tuner-Missionen und -Rennen debütiert mit dem LS Car Meet ein neuer Treffpunkt. Dort könnt ihr euch mit eurem Gefährt unter andere Autofans mischen. Zunächst müsst ihr ein mit Graffiti besprühtes Lagerhaus am Rande der Stadt suchen.

Reputationsfortschritt und Teststrecke

Als LS-Car-Meet-Mitglied schaltet ihr einen neuen Reputationsfortschritt frei, über den ihr mit jedem Level neue Vorteile erhaltet. Obendrauf gibt es einen Zugang zur Teststrecke, auf der ihr mit euren Freunden fahren, driften und springen dürft. Auf der Teststrecke findet ihr ebenfalls Testfahrzeuge. Und falls ihr 50.000 GTA$ auf den Tisch legt, um Mitglied beim LS Car Meet zu werden, erhaltet ihr weitere Privilegien.

„Die Mitglieder können an abwechselnden Preisfahrzeug-Herausforderungen teilnehmen, um besondere Preisfahrzeuge zu gewinnen“, so Rockstar Games. „Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu einigen besonderen Läden und Features wie dem Merch-Shop, dem Tattoo-Studio und dem Tuningbereich, in dem ihr eure Fähigkeiten als Schrauber vor fachkundigem Publikum unter Beweis stellen könnt.“

Auch erwarten euch verschiedene Rennen, darunter direkte Duelle auf der Teststrecke und Spurts, in denen bis zu vier Spieler 20 Kontrollpunkte passieren müssen. Ebenfalls verfügbar gemacht werden Zeitrennen und Rennen auf einer privaten Teststrecke.

Im Zuge der neuen Herausforderungen verdient ihr Reputation, indem ihr an Rennen teilnehmt (und sie gewinnt), euch tägliche Login-Boni holt, Zeit auf der Teststrecke verbringt oder einfach nur im Car Meet abhängt.

Mit dem Anstieg der Reputationen schaltet ihr Modifizierungsoptionen frei, darunter neue Reifen und Lackierungen, kommt in den Genuss von Handelspreisen für bestimmte Fahrzeuge, erhaltet Zugang zu neuen Rennmodi oder bekommt sogar die Möglichkeit, euer eigenes privates Car Meet zu veranstalten.

17 neue Fahrzeuge

Auch neue Fahrzeuge bringt das Sommer-Update von „GTA 5 Online“ mit sich – angefangen bei importierten Tuner-Autos von Annis, Dinka und Übermacht bis hin zu den Muscle-Cars von Vapid. Insgesamt wird es im Laufe des Sommers 17 neue Fahrzeuge geben, zehn davon direkt zur Veröffentlichung des Updates am 20. Juli 2021.

Rockstar ergänzend: „Wenn GTA Online später im Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, könnt ihr ausgewählten Fahrzeugen brandneue Geschwindigkeitsverbesserungen und mehr verpassen. Diese besonderen Upgrades werden nur in Grand Theft Auto 5 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein – weitere Details dazu gibt es demnächst.“

Vor der Veröffentlichung von „Los Santos Car Meet“ könnt ihr noch einige Boni abstauben. Spielt ihr „GTA 5 Online“ vor der Aktualisierung, dann erhaltet ihr das Los-Santos-Customs-T-Shirt. Die Los-Santos-Tourjacke gibt es, wenn ihr über das Interaktionsmenü an einem Spontanrennen teilnehmt. Und wenn ihr im freien Modus ein Fahrzeug stehlt und es zu LS Customs bringt, werdet ihr mit dem Los-Santos-Customs-Arbeitsoverall belohnt.

