PS4 & PS5: Sony möchte nur die besten Spiele – Entwickler erhalten ausreichend Zeit

Die PlayStation-Studios sollen nur die besten Spiele abliefern.

In einem Interview sprach Jim Ryan, der CEO und Präsident von Sony Interactive Entertainment, über die Zukunft seines Unternehmens und die der PlayStation-Studios.

Unter anderem sprach Ryan dabei über kommende Projekte der verschiedenen PlayStation-Studios und ließ durchblicken, dass Sony Interactive Entertainment hier keine halben Sachen machen möchte. Stattdessen verfolgen die Verantwortlichen nicht weniger als das Ziel, nur die besten Spiele abzuliefern. Auch wenn dies bedeutet, dass den hauseigenen Studios mehr Entwicklungszeit eingeräumt werden muss.

Niemand interessiert sich für durchschnittliche Spiele

„Es ist besser, zu warten und ein tolles Spiel zu haben, anstatt etwas zu überstürzen und ein Spiel zu erhalten, das in Ordnung oder allenfalls ganz gut ist. Die Spieler erinnern sich nur an die besten Spiele und nicht an die Spiele, die okay waren“, so Ryan. „Wenn es ein bestes Spiel ist, möchten die Spieler vielleicht eine Fortsetzung. Sie werden auch eine Fortsetzung kaufen wollen, aber es interessiert sich niemand wirklich für ein Spiel, das lediglich okay ist.“

Ryan weiter: „Natürlich werden wir aus finanziellen Gründen und aus Gründen des Produktportfolios auch Druck auf die Studios ausüben, ein bestimmtes Produkt innerhalb der erwarteten Zeit abzuliefern. Alles in allem möchten wir jedoch keine Produkte, die nur okay sind. Wir wollen das Beste. Wir geben ihnen die Freiheit, ihre Kreativität auszudrücken, und wir glauben, dass sie sich entsprechend revanchieren und die besten Spiele abliefern werden.“

Zu den Titeln, die sich aktuell bei den PlayStation-Studios in Entwicklung befinden, gehören das Rennspiel „Gran Turismo 7“ (Polyphony Digital), „Horizon: Forbidden West“ (Guerrilla Games) und das neue „God of War“ (Sony Santa Monica).

