Shadow Warrior 3: Release weiter für 2021 geplant – Termin in Kürze?

"Shadow Warrior 3" erscheint 2021.

Nach wie vor führen die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zu Verzögerungen bei der Entwicklung von Spielen.

Diese sorgten dafür, dass in den vergangenen Wochen diverse Titel (ein weiteres Mal) verschoben werden mussten. Via Twitter lieferten uns die Entwickler von Flying Wild Hog und der Publisher Devolver Digital ein Status-Update zum kommenden Action-Titel „Shadow Warrior 3“. Wie den wartenden Spielern versprochen wurde, ist der Release von „Shadow Warrior 3“ trotz der aktuellen Einschränkungen weiterhin für 2021 geplant.

Weiter heißt es, dass im Laufe des Monats August Neuigkeiten zum Release von „Shadow Warrior 3“ veröffentlicht werden sollen. Möglicherweise ist damit die Enthüllung des finalen Releasetermins gemeint. Der neueste Ableger der beliebten Reihe befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und soll wie seine Vorgänger mit seiner überzogenen Action und dem schrägen Humor punkten.

Die Geschichte drehte sich um den Protagonisten Lo Wang und sein früherer Arbeitgeber, späterer Erzfeind und noch späterer Mitstreiter Orochi Zilla. Diese begeben sich auf eine tödliche Mission und versuchen einen Drachen in die Schranken zu weisen, der von ihnen versehentlich befreit wurde.

„Bewaffnet mit einer durchschlagenden Kombination aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang unbekannte Teile der Welt durchqueren, um die finstere Bestie zu finden und die Apokalypse erneut abzusagen. Alles, was dazu nötig ist, ist die Maske eines toten Gottes, das Ei eines Drachen, etwas Zauberei und genügend Feuerkraft, um die unwirtlichen Shadowlands zu bändigen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

