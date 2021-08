Tales of Arise: Demo-Download für PS4 und PS5 im PlayStation Store

Wie angekündigt hat Bandai Namco im PlayStation Store eine Demo von „Tales of Arise“ veröffentlicht. Sie kann kostenlos auf die PlayStation-Konsolen geladen werden und gewährt einen ersten Blick auf Dahna und die zu meisternden Kämpfe.

Laut Bandai Namco könnt ihr nach dem Start der Demo „brandneue Elemente sowie alte Favoriten, die aufgefrischt wurden“, entdecken. Zudem ist es möglich, einen Teil der Welt aus der Vollversion zu besuchen.

Zum Demo-Download:

Bandai Namco weist ergänzend darauf hin, dass im Fall der Demo einige Einschränkungen berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise wird der Fortschritt nicht in die Vollversion übertragen.

Der Inhalt der Demo wurde bearbeitet und unterscheidet sich von Endprodukt.

Einige Funktionen sind in der Demo nicht verfügbar.

Fortschritt und Charakterstufen können nicht auf die Vollversion übertragen werden.

Falls euch die Demo überzeugt und ihr zu dem Schluss kommt, dass ihr die Vollversion von „Tales of Arise“ erwerben möchtet, könnt ihr zwischen mehreren Editions wählen. Am günstigsten ist die, die ihr wahlweise auf der PS4 oder PS5 spielen könnt.

Für 89,99 Euro ist die Vorbestellung der „Tales Of Arise Deluxe Edition“ möglich. Neben den Vorbestellerboni, die ihr im verlinkten Produkteintrag aufgelistet seht, gesellen sich ein Premium-Reisepaket und das Paket „Bequemer Abenteurer“ hinzu. Im Fall der 99,99 Euro kostenden „Tales of Arise Ultimate Edition“ sind es zusätzlich das Kostümpaket „Zusammenarbeit“ und 18 weitere Kostüme.

199 Euro teure Collector’s Edition

Bei einigen Händlern, darunter Amazon (momentan nur Xbox), wird ebenfalls eine 199,99 Euro teure Collector’s Edition von „Tales of Arise“ angeboten. Zu den Inhalten zählen:

Tales of Arise (Vollversion)

Eine exklusive Figur von Alphen und Shionne (18 cm)

64-seitiges Artbook

Steelbook

Original-Soundtrack als CD und digital (14 Titel)

Digitale Inhalte: Premium-Reisepaket: Artefakte und Objekte Paket: Abenteurer Bonus-Objekt-Paket: Artefakte, Objekte, Essen und Gald Bonus-Kostüm-Paket: 8 Kostüme & 6x Zubehör Kostümpaket Zusammenarbeit: 3 Kostüme Schulleben-Paket: 6 Kostüme Strandzeit-Pakete: 6 Kostüme Streitende Reiche-Pakete: 6 Kostüme



„Tales of Arise“ erscheint in Europa am 10. September 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PS5. Mehr zum Spiel halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

