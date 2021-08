Quake: Alterseinstufung aufgetaucht – Ankündigung eines Remasters auf der QuakeCon 2021?

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass im Rahmen der QuakeCon 2021 eine Remastered-Fassung zum Shooter-Klassiker "Quake" angekündigt wird. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch eine entsprechende Alterseinstufung des ESRB.

Befindet sich ein Remaster zu "Quake" in Arbeit?

In den vergangenen Tagen machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass aktuell an einer Remastered-Fassung zum legendären Shooter-Klassiker „Quake“ gearbeitet werden könnte.

Nachdem spekuliert wurde, dass die Neuauflage von „Quake“ im Rahmen der diesjährigen QuakeCon angekündigt wird, sorgt das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) nun für frische Spekulationen. Dieses versah ein bisher nicht angekündigtes Projekt mit dem Namen „Quake“ nämlich mit einer Alterseinstufung. Versorgt werden demnach der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch.

Offizielle Ankündigung am heutigen Abend?

Bekanntermaßen startet am heutigen Donnerstag Abend um 20 Uhr unserer Zeit die diesjährige QuakeCon. Gut möglich also, dass die Verantwortlichen von Bethesda Softworks die gebotene Bühne nutzen, um das Remaster zu „Quake“ offiziell anzukündigen und möglicherweise auch direkt zu veröffentlichen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die QuakeCon in dieser Woche genutzt werden soll, um über die Geschichte der „Quake“-Reihe zu sprechen.

Doch nicht nur die „Quake“-Reihe wird im Zuge des Events eine wichtige Rolle spielen. Auch über weitere kommende Titel möchte Bethesda Softworks sprechen. Darunter den Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“, der bei den „Dishonored“-Machern der Arkane Studios entsteht.

Ob auch die eine oder andere Neuankündigung vorgenommen wird, erfahren wir im Laufe der Woche.

