DE-Charts: Die 20 meistverkauften Spiele im Juli

Auch in Deutschland dominiert Nintendo die Videospielcharts. Dabei wurden allerdings nur die physischen Verkäufe berücksichtigt. Immerhin befinden sich zwei PlayStation-Exclusives in der Top 20.

Die Neuerscheinung "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD" war im Juli das meistverkaufte Videospiel.

Der Verband der deutschen Games-Branche stellte am Donnerstag aktuelle Marktdaten zur Verfügung. Dadurch haben wir erfahren, welche Videospiele sich im vergangenen Monat am besten verkauft haben. Dabei wurden lediglich die Einzelhandelsverkäufe berücksichtigt.

Demnach ist es keine Überraschung, dass Nintendo erneut die monatlichen Charts dominiert: 13 von 20 Spielen stammen vom japanischen Videospielunternehmen. Darunter befindet sich „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“, das im letzten Monat veröffentlicht wurde und gleich den Spitzenplatz erobert.

Auf dem zweiten Platz haben wir mit „F1 2021“ einen weiteren Neueinsteiger. Formel 1 ist auch in Deutschland sehr beliebt, weshalb die Rennsimulation von Electronic Arts sich über die Silbermedaille freuen darf.

Der dritte Platz geht an das Arcade-Rennspiel „Mario Kart 8 Deluxe“, das bisher in jedem Monat dieses Jahres in der Top 5 zu finden war. Dahinter befindet sich „FIFA 21“, während wir auf dem fünften Platz den Sandbox-Titel „Minecraft“ von Microsoft sehen.

Sony Interactive Entertainment ist mit immerhin zwei hauseigenen Produktionen vertreten. Der PS5-Exklusivtitel „Ratchet & Clank: Rift Apart“, das sich letzten Monat auf dem zweiten Platz befand, kann sich weiterhin in den Top 10 behaupten. „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ für PS5 und PS4 besetzt Rang 15. Damit stammen beide Titel von Insomniac Games.

Abgesehen von Sony, Nintendo und Microsoft sind zwei Publisher mit jeweils einem Spiel vertreten. Platz 13 geht an „Assassin’s Creed Valhalla“ von Ubisoft. Der 14. Platz wird von Rockstars Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“ belegt.

Die Platzierungen in der Übersicht

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo) F1 2021 (Electronic Arts) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) FIFA 21 (Electronic Arts) Minecraft (Microsoft) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Nintendo) Super Mario 3D World + Bowsers Fury (Nintendo) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony) Ring Fit Adventure (Nintendo) Super Mario Party (Nintendo) Mario Golf: Super Rush (Nintendo) Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) Grand Theft Auto V (Rockstar) Marvel’s Spider Man: Miles Morales (Sony) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) Super Mario: Odyssey (Nintendo) New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) Pokémon Schwert (Nintendo) Miitopia (Nintendo)

Quelle: game – Verband der deutschen Games-Branche

