Spider-Man Remastered: Update 1.005 für die PS5 veröffentlicht – Das steckt drin

"Spider-Man Remastered" wird weiter optimiert.

Im vergangenen Jahr wurde der von Insomniac Games entwickelte Action-Titel „Spider-Man“ in einer technisch überarbeiteten Version für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Zu den technischen Verbesserungen auf Sonys Konsole der neuen Generation gehören die Unterstützung der 4K-Auflösung sowie eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde. Darüber hinaus bekam „Spider-Man“ auf der PS5 eine Ray-Tracing-Technologie spendiert. Wie die Entwickler von Insomniac Games bestätigten, steht ab sofort das Update 1.005 bereit, mit dem kleinere Verbesserungen am Ray-Tracing von „Spider-Man Remastered“ vorgenommen wurden.

Neuer Spider-Man-Titel bereits in Arbeit?

Darüber hinaus ist von kleineren Stabilitäts-Optimierungen die Rede. Weitere Neuerungen beziehungsweise Verbesserungen sind laut dem offiziellen Changelog nicht zu erwarten. Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnten die Entwickler von Insomniac Games bereits an einem Nachfolger zu „Spider-Man“ beziehungsweise „Spider-Man: Miles Morales“ arbeiten.

Zum Thema: Spider-Man: Ein konkreter Hinweis auf die Arbeiten am Nachfolger?

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis könnte Nadji Jeter, der Darsteller von Miles Morales in „Spider-Man: Miles Morales“, geliefert haben. Auf einem umgehend wieder entfernten Foto war dieser vor wenigen Wochen nämlich bei Motion-Capturing-Arbeiten zu sehen, was die Vermutung aufkommen ließ, dass in der Tat an einem Sequel gearbeitet wird.

Von offizieller Seite wurden die Gerüchte um einen neuen „Spider-Man“-Titel bisher nicht kommentiert.

Quelle: MP1st

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spider-Man