Battlefield 2042: Beta-Start offenbar in Kürze und Gameplay-Leak – Update 2

Die Vollversion von "Battlefield 2042" lässt bis Oktober 2021 auf sich warten.

Update 2: Der Leaker und Insider Tom Henderson möchte erfahren haben, dass die Beta von „Battlefield 2042“ erst am 22. September 2021 startet.

In einem weiteren Tweet präzisierte er diese Angabe noch einmal. So glaubt er, dass der genannte Termin für den Early Access gilt. Die Open Beta könnte am 24. September 2021 beginnen.

September 22nd seems to be early access because that’s when the media embargo lifts (media are recording Sept 20th).

So I would assume the beta is open to everyone on Sept 24th. https://t.co/yA5Bi5P0DW

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 1, 2021