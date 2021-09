FIFA 22: Umfangreicher Blick auf das Gameplay

Ab Oktober könnt ihr euch in die finale Version von "FIFA 22" stürzen.

Zu „FIFA 22“ wurde heute zusammenhängendes Gameplay-Material veröffentlicht. Es zeigt, wie die zwei eSportler Tekkz und Hashtag Tom versuchen, in einem Match die jeweils gegnerische Mannschaft per Torschuss zu bezwingen.

Dabei laufen die beiden Spieler mit selbst erstellten Teams im Modus Ultimate Team über den Rasen. Zu beachten ist, dass es sich beim gezeigten Gameplay nicht um Spielszenen aus der finalen Version von „FIFA 22“ handelt. Es basiert auf der Beta des Fußballspiels und repräsentiert nicht zwangsläufig das Spiel, das ihr später im Handel erwerben könnt.

Falls euch das Gezeigte gefällt: Vorbestellungen von „FIFA 22“ sind unter anderem bei Amazon möglich. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge verlinkt:

Bei der Wahl der Version ist zu beachten, dass das Dual Entitlement-Feature (Doppelter Anspruch) nicht bei allen Versionen greift. Lediglich Käufer der Ultimate Edition von „FIFA 22“ erhalten einen Zugang zu den Versionen beider Konsolengenerationen – zahlen allerdings auch bis zu 30 Euro mehr.

Neben dem doppelten Anspruch umfasst die Ultimate Edition von „FIFA 22“ weitere Vorteile, darunter ein FUT-Held-Item, 4 Tage Vorabzugriff, ein FUT Ones-to-Watch-Item und 4.600 FIFA Points.

Bisherige Meldungen zu FIFA 22:

„FIFA 22“ erscheint am 1. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (via Steam und Origin) und Google Stadia. Besitzer der Nintendo Switch erhalten die „FIFA 22 Legacy Edition“. Mehr zu „FIFA 22“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst. Nachfolgend das anfangs erwähnte Gameplay:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu FIFA 22