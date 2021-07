FIFA 22: Release der Fußball-Simulation mit erstem Trailer angekündigt

"FIFA 22" präsentiert sich in einem ersten Trailer.

Nachdem erst kürzlich mit Kylian Mbappé der Cover-Star von „FIFA 22“ enthüllt wurde, veröffentlichte Electronic Arts nun erste Informationen sowie einen Trailer zur Fußball-Simulation. Dieser verrät nicht nur den Erscheinungstermin des Games, sondern stellt darüber hinaus auch eine neue Technologie vor. Das Video findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

FIFA 22: Dank HyperMotion realistischer als jemals zuvor

Diese just erwähnte Technologie hört auf den Namen HyperMotion und soll verschiedene neue Tools ineinander vereinen, die für ein noch realistischeres Spielerlebnis sorgen sollen. Erstmals nutzten die Entwickler sogenannte Xsens-Anzüge, die Motion-Capturing von 22 Fußballspielern gleichzeitig ermöglichen. Auf dieser Grundlage seien so viele Bewegungen für ein Spiel der Reihe aufgezeichnet worden wie noch niemals zuvor.

Darüber hinaus ist ebenfalls ein Tool namens Machine Learning neu hinzugekommen. Hierbei handelt es sich um einen Algorithmus, der auf Basis des Spiel-Capturing in Echtzeit neue Animationen berechnen kann, was für noch realistischere Bewegungen der Spielfiguren sorgen soll. Dabei soll sich jede Aktion auf dem Spielfeld noch glaubhafter anfühlen als in den vorherigen Spielen und für ein intensiveres Spielerlebnis sorgen.

Dank der Leistungsfähigkeit der New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S soll auch die KI dazugelernt haben und eure Offensiv- sowie Defensivaktionen nun besser deuten können. Für die Praxis bedeutet das, dass sie das Spielfeld gewissermaßen besser „lesen“ kann, um intelligentere Pässe zu spielen, die Abwehrformation zu halten oder Räume für euch zu öffnen.

Neben Machine Learning wird zudem mit ML-Flow noch eine weitere Mechanik geboten, aufgrund derer die Spielerfahrung von den vielen neuen Animationen profitieren sollen. Dieses Tool scheint sich besonders um die Schritte der Spieler zu drehen, die so noch präziser mit dem Ball am Fuß umgehen können sollen. Auch die Ballannahmen wurden überarbeitet, um spielerisch neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Der Haken an der Sache ist, dass von diesen Neuerungen wohl einzig die neuen Spielekonsolen sowie die Google Stadia profitieren werden. Die alten Konsolen und der PC scheinen HyperMotion indes nicht nutzen zu können. Weitere Informationen zu den Spielmodi sowie weiteren Neuerungen dürften in den kommenden Wochen folgen.

„FIFA 22“ erscheint am 1. Oktober 2021 in einer Standard und Ultimate Edition für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, den PC (via Steam und Origin) und Google Stadia. Für die Nintendo Switch erscheint die „FIFA 22 Legacy Edition“.

Was ist eure Meinung zum ersten „FIFA 22“-Trailer?

