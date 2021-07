FIFA 22: Dieser Superstar ziert das diesjährige Cover

"FIFA 22" wird wohl diesen Monat angekündigt.

Auch in diesem Jahr wird der Kampf um die Fußball-Krone natürlich auf das Duell zwischen „FIFA“ auf der einen und der „Pro Evolution Soccer“-Reihe auf der anderen Seite hinauslaufen.

Offiziell angekündigt wurde bisher keiner der diesjährigen Ableger. Doch während es zu „Pro Evolution Soccer 2022“ beziehungsweise „PES 2022“ lediglich wage Gerüchte gibt, die von einem möglichen Wechsel auf das Free2Play-Modell sprechen, gibt es zu „FIFA 22“ nun die ersten konkreten Neuigkeiten zu vermelden. So enthüllte Electronic Arts in Zusammenarbeit mit PlayStation heute den Superstar, der das diesjährige Cover zieren wird.

Offizielle Ankündigung wohl in diesem Monat

Die Rede ist vom französischen Kicker Kylian Mbappé, der für den französischen Erstligisten Paris Saint-Germain auf Torejagd geht und bereits im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft gab. Da Kylian Mbappé zu den vielversprechendsten Superstars der Zukunft gehört, dürfte die Wahl in diesem Jahr sicherlich nur die wenigsten überraschen.

Die Enthüllung des diesjährigen Coverstars dürfte noch einmal bestätigen, dass die offizielle Ankündigung und Präsentation von „FIFA 22“ in Kürze erfolgt. Genauer gesagt wird es wohl im Rahmen des „EA Play 2021“-Events am 22. Juli 2021 so weit sein.

