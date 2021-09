Babylon’s Fall: Auch für die PS4- Termin der zweiten Closed-Beta bestätigt

Wie die Entwickler von Platinum Games bekannt gaben, wird die zweite geschlossene Beta zu "Babylon's Fall" noch in diesem Monat an den Start gebracht. Versorgt wird dieses Mal auch die PlayStation 4-Community.

"Babylon's Fall": Die zweite geschlossene Beta startet noch diesen Monat.

Um für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen und vor dem Release wichtiges Feedback seitens der Spieler zu sammeln, wird der Action-Titel „Babylon’s Fall“ im Rahmen von mehreren geschlossenen Betas getestet.

Nachdem die erste Beta lediglich auf dem PC zur Verfügung gestellt wurde, gaben die Entwickler von Platinum Games bekannt, dass im Zuge der zweiten Beta-Phase auch PlayStation 4-Spieler Hand an „Babylon’s Fall“ legen dürfen. Den Anfang machen die japanischen Nutzer, die ab dem 11. September an der Reihe sind. Die nordamerikanischen und europäischen Spieler folgen am 12. beziehungsweise 13. September 2021.

Dritte Beta-Phase auch auf der PlayStation 5

Weiter heißt es, dass das Feedback der Spieler wohl erst in der dritten Beta, die dann auch auf der PlayStation 5 stattfindet, berücksichtigt werden kann. In der ersten Beta klagte die Community unter anderem über Probleme mit der Steuerung sowie den Artstyle von „Babylon’s Fall“, der der Übersicht mitunter alles andere als zuträglich ist.

Eigenen Angaben zufolge arbeiten die Entwickler von Platinum Games bereits an entsprechenden Änderungen und Verbesserungen, die aller Voraussicht nach den Weg in die dritte Beta-Phase finden werden. Läuft alles wie geplant, dann wird diese im November 2021 starten.

„Babylon’s Fall“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung.

