PS5: Neues Modell schlechter? Youtuber verteidigt seine Einschätzung

Der Kühlkörper der PS5 ist sichtbar kleiner.

Käufer der PS5 erhalten künftig mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein modifiziertes Modell der PS5, das 300 Gramm weniger auf die Waage bringt. Die Gewichtsersparnis basiert auf einer Verkleinerung des Kühlkörpers. Allerdings ist offen, ob sich für Käufer der Revision nennenswerte Nachteile ergeben.

Der Youtuber Austin Evans, der die neue PS5 in einem kürzlich veröffentlichten Video auseinandernahm, glaubt nicht daran, dass die Änderungen am Kühlkörper keine thermischen Auswirkungen haben. In einem Statement verteidigte er die Einschätzung, dass die Hardware „schlechter“ als beim Launch-Modell ist.

„Was ich gesehen habe, ist, dass die neue PS5 heißer läuft“, so Evans. „Und mit den Wärmebildern, die ich machen konnte, und der Tatsache, dass ich die PS5 auseinandergebaut und gesehen habe, dass Sony die Größe des Kühlkörpers deutlich reduziert hat, habe ich zwei und zwei zusammengezählt und festgestellt, dass es ein Downgrade im Vergleich zum ersten Modell ist.“

Einwände nicht mit der Physik vereinbar

Laut Evans gab es zwar Einwände und viele Leute spekulieren, dass die neue PS5 thermisch effizienter laufen könnte. Doch dem Youtuber zufolge seien derartige Aussagen „einfach nicht mit den Gesetzen der Physik“ vereinbar. Nur wenn die PS5 ein völlig anderes Layout oder eine alternative Kühlung wie zusätzliche Luftkanäle oder einen größeren Lüfter gehabt hätte, wäre diese Aussage laut Evans plausibel.

„Die PS5 hat einfach nur einen kleineren Kühlkörper. Es gibt weniger Aluminium, weniger Kupfer, weniger Material, 300 Gramm weniger. Und die Gesetze der Physik besagen ganz einfach, dass es weniger Material und weniger Oberfläche gibt, um die Wärme vom Chip abzuleiten“, so der Youtuber weiter.

Aber läuft der Chip der aktualisierten PS5 wirklich heißer? Darauf möchte sich Evans nicht festnageln lassen: „Kann ich euch nun mit 1000-prozentiger Sicherheit sagen, dass der Chip, der wirklich das Wichtigste im Inneren ist, bzw. dass das eigentliche [System on Chip] heißer läuft als das ursprüngliche Modell? Nein, ohne Sony zu sein, kann ich euch nicht genau sagen, woran das liegt.“

Mit einem „gesunden Menschenverstand“ könne Evans aber behaupten, dass die Kühlvorrichtung viel kleiner ist und daher die Temperaturen deutlich höher ausfallen. „Daher fühle ich mich ziemlich sicher in der Tatsache, dass die neue PS5 einfach nicht so kühl läuft wie das Original“, so die abschließenden Worte von Evans.

Digital Foundry kann keine Hitzeprobleme erkennen

Auch Digital Foundry nahm sich der PS5 in einem Artikel an und kam nach eigenen ersten Tests zu dem Ergebnis, dass sich an der Leistung der Konsole nichts geändert hat. Zugleich betonte die Publikation, das nichts für ein Hitzeproblem spricht.

„Ob das Gerät heißer ist oder nicht, muss noch getestet werden, aber die Logik legt nahe, dass wenn die neue Kühleinheit der Aufgabe nicht gewachsen wäre, der Lüfter seine Geschwindigkeit und Lautstärke erhöhen müsste, um die aufgestaute Wärme abzuführen. Dies scheint nicht der Fall zu sein – und auch nach Stunden ist die Leistungsaufnahme immer noch konstant“, so Digital Foundry.

Evans selbst kam in seinem recht rudimentären Test zu dem Ergebnis, dass das neue Modell der PS5 sogar leiser als das Launch-Modell arbeitet, was für eine reduzierte Lüfteraktivität sprechen könnte. Auch Digital Foundry konnte keine erhöhte Geräuschentwicklung feststellen: „Entscheidend ist, dass sich die Akustik der neuen Konsole in den Stunden, in denen die Szene den Prozessor auf Hochtouren laufen ließ, nicht merklich verändert hat.“

Digital Foundry vermutet, dass der Kühlkörper im Launch-Modell größer als erforderlich war und daher verkleinert werden konnte. In Bezug auf den Produktionsprozess sei es wichtig zu wissen, dass bei der Markteinführung einer Konsole die einzelnen Komponenten des Geräts gleichzeitig hergestellt werden – parallel, nicht in Reihe.

„Während das Silizium vom Fließband läuft, werden auch die Kühlkörper hergestellt. Niemand will einen weiteren roten Ring oder ein gelbes Licht des Todes, also ist es sinnvoll, Redundanz in das Design einzubauen“, so die Einschätzung.

