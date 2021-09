PS5: Neues Modell auch in Deutschland im Handel

Der Unterschied ist deutlich erkennbar.

Sony hat die erste Revision der PS5-Hardware durchgeführt. Bei den neuen Modellen, die in den vergangenen Tagen in einigen Regionen auftauchten, handelt es sich um Versionen mit den Modellnummern CFI-1102A (Digital) und CFI-1116A (Disc). Inzwischen wurden die ersten Exemplare auch in Deutschland entdeckt. Otto und Saturn/Media Markt begannen offenbar mit der Auslieferung der modifizierten PS5-Konsolen.

Neue Schraube und 300 Gramm weniger Gewicht

Von außen betrachtet unterschieden sich die PS5-Revisionen kaum von den Launch-Modellen der PS5. Lediglich die Schraube, mit der für die Befestigung des Standfußes gesorgt wird, wurde einer Überarbeitung unterzogen. Dank der geriffelten und größeren Oberfläche ist fortan kein Schraubendreher mehr notwendig.

Bei einem Blick auf die Waage wird jedoch deutlich, dass die Änderungen im Inneren tiefgreifender sind. Das Gewicht des neuen Modells schrumpfte um rund 300 Gramm. Wie erste Blicke auf die verbauten Komponenten verdeutlichen, ist diese Ersparnis ein Nebeneffekt, der auf der Verkleinerung des Kühlkörpers basiert.

Erste Tests, die recht rudimentär durchgeführt wurden, machten eine etwas höhere Hitzentwicklung bei einer gleichzeitig verringerten Geräuschkulisse sichtbar. Weitere Tests müssen diese Erkenntnisse zunächst bestätigen und klären, ob für den Kunden etwaige Nachteile entstehen. Vermutet werden kann, dass während der fast einjährigen Praxisphase deutlich wurde, dass der im Launchmodell recht gewaltige Kühlkörper größer als notwendig ausfiel.

Eine weitere Änderung im leichteren Modell scheint eine neue Wi-Fi-Empfängerkomponente zu sein, die noch nicht näher untersucht oder getestet wurde. Hier dürften weitere Informationen in den kommenden Tagen oder Wochen folgen.

Unabhängig vom Modell ist die PS5 auch fast ein Jahr nach der Markteinführung im vergangenen November schwer zu beschaffen. Nur hin und wieder tauchen bei den großen Versandhäusern Exemplare auf, die in der Regel zügig vergriffen waren. Im Zuge des Weihnachtsgeschäftes dürfte die Nachfrage noch einmal steigen, bevor im kommenden Jahr mit einer besseren Verfügbarkeit gerechnet werden darf. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

