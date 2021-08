PS5: SSD-Erweiterung kann Ladezeiten verkürzen

Mit 825 GB ist die werksseitig verbaute SSD-Lösung recht knapp bemessen.

Der recht überschaubare SSD-Speicher der PS5 kann bald mit einem Zusatzspeicher erweitert werden. Getestet wird die SSD-Erweiterung im Zuge einer Beta, bevor die nötige PS5-Firmware irgendwann in den kommenden Wochen sämtlichen Spielern zur Verfügung gestellt wird.

Performance-Vorteile bei einigen PS4-Spielen

Dass der Zusatzspeicher in Bezug auf die Performance keine signifikanten Nachteile mit sich bringt, sofern die empfohlenen Modelle genutzt werden, berichteten wir bereits. Ein Test der Technikexperten von Digital Foundry ging einen Schritt weiter. Auch leichte Performancevorteile können beim einen oder anderen Spiel erwartet werden. Zum Einsatz kam beim Test ein Modell von Samsung.

„Dieist schnell genug, um anspruchsvolle PS5-Exklusivtitel wie Ratchet & Clank zu bewältigen, und funktioniert bei der Übertragung von Szenen mit hoher Bandbreite genau wie das Standardlaufwerk der PS5″, so Digital Foundry zunächst.

Obendrauf gibt es mitunter einen Performance-Boost bei PS4-Spielen: „Hinzu kommt der Vorteil bei der Ladezeit. Die meisten Spiele in unserer Testsuite, von The Witcher 3 bis Fallout 4, laufen mit einem marginalen Vorsprung auf der 980 Pro. Wir haben keine Performance-Einbußen, sondern nur einen Gewinn an Speicherplatz.“

Nachfolgend zwei Beispiele. Die komplette Liste mit den Ladezeiten findet ihr hier.

The Witcher 3: Novigrad Centre

PS5 825GB: 48,01 Sekunden

Samsung 980 Pro 500GB: 45,07 Sekunden

Samsung 980 Pro 500GB/Heatsink: 44,67 Sekunden

Fallout 4: Commonwealth

PS5 825GB: 16,50 Sekunden

Samsung 980 Pro 500GB: 14,87 Sekunden

Samsung 980 Pro 500GB/Heatsink: 15,03 Sekunden

Doch nicht alle PS4-Spiele profitieren offenbar vom Zusatzspeicher. Im Fall von „Battlefield 5“ wurden bei Verwendung der Samsung 980 Pro beispielsweise längere Ladezeiten gemessen.

Einwandfreies Gameplay mit Ratchet & Clank Rift Apart

Wie anfangs erwähnt machte die Samsung 980 Pro auch im Fall von „Ratchet & Clank Rift Apart“ eine gute Figur. In den meisten Fällen war die Performance auf den zwei SSD-Lösungen sogar exakt gleich.

„Das Springen von Portalen löst die gleichen Probleme aus. Und zwar immer in genau den gleichen Momenten – obwohl es einen Fall gibt, in dem die M.2 weniger stark einbricht, was ein Ausreißer sein könnte. Ansonsten verhält sich die 980 Pro ähnlich wie die bestehende Speicherlösung, mit ebenso einwandfreiem Gameplay. Für die ersten Eindrücke ist dies ein guter Start“, so Digital Foundry zu diesem Thema.

Mehrere Unternehmen gaben in der Vergangenheit bekannt, dass einige ihrer Modelle die PS5 unterstützen, darunter die FireCuda 530 von Seagate und die WD_BLACK SN 850 von Western Digital. Wann die finale Firmware mit der SSD-Unterstützung veröffentlicht wird, ist gegenwärtig unklar.

