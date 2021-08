PS5: Neues Modell im Handel entdeckt

Die PS5 verweilt seit neun Monaten auf dem Markt.

Vor einigen Wochen berichteten wir von einem neuen Modell der PS5, das 300 Gramm weniger als die Launch-Version wiegt. Den damaligen Hinweis lieferten die japanischen Anleitungen, die auf der offiziellen PlayStation-Webseite als PDF zum Download bereitstehen. Darin verweist Sony im Fall der Digital Edition auf ein Gewicht von 3,6 Kilogramm. Das Launch-Modell bringt ganze 3,9 Kilogramm auf die Waage.

Während die offizielle Ankündigung der überarbeiteten PS5 weiter auf sich warten lässt, tauchten die ersten Modelle offenbar im Handel auf – allerdings als Disk-Version. Davon berichtet die australische Webseite Press Start.

Kein Schraubendreher mehr notwendig

Von einem Käufer ließ sich die Publikation bestätigen, dass es beim Standfuß der PS5 zu einer Änderung kam. Nachdem es in der Launchphase Beschwerden darüber gab, dass dieser mit einem Schraubendreher festgezogen werden muss, verfügt die nötige Schraube nun über eine geriffelte Kunststoffoberfläche und kann ohne Werkzeug angebracht werden.

Das Gewicht der Konsole wurde hingegen noch nicht überprüft. Daher ist unklar, ob und wie sich die Überarbeitungen auf das Gewicht der Disk-Version der PS5 auswirken. Vermutet wird, dass Bauteile optimiert wurden, die nur sehr bedingt einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der PS5 haben. Beispielsweise ist es denkbar, dass der Lüfter noch einmal überarbeitet wurde.

Weitere Überarbeitungen folgen

Ein Blick in die Vergangenheit verdeutlicht, dass Konsolen regelmäßig überarbeitet und optimiert werden. Daher darf getrost davon ausgegangen werden, dass auch an den PS5-Konsolen in Zukunft mehrfach Hand angelegt wird. Nicht immer sind die Änderungen für die Endkunden sichtbar oder sofort spürbar, da in der Regel nur einige Bauteile ausgetauscht werden, die keinen Einfluss auf die Performance der Konsole haben.

Beispielsweise können Produktionskosten reduziert, der Stromverbrauch gesenkt, neue Standards erfüllt oder wie bereits erwähnt die Kühlung anders gestaltet werden. Auch wurde bereits gemunkelt, dass Sony auf 6nm-Chips umsteigen könnte .

Unabhängig davon wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch komplett überarbeitete Modelle geben, darunter eine PS5 Pro und/oder PS5 Slim. Mit der Veröffentlichung der Upgrade-Konsolen, die einerseits mehr Leistung mit sich bringen und auf der anderen Seite kleiner ausfallen dürften, ist erst in den kommenden zwei oder drei Jahren zu rechnen.

Zunächst bereitet sich Sony auf die Veröffentlichung von PlayStation VR 2.0 vor. Das New-Gen-Headset erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022.

