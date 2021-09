FIFA 22 Demo: Auch in diesem Jahr keine Anspielfassung

"FIFA 22" kommt im Oktober auf den Markt.

Demos waren viele Jahre ein fester Bestandteil der „FIFA“-Reihe. Doch schon im vergangenen Jahr verzichtete EA Sports auf eine Anspielfassung und begründete diese Entscheidung mit der Neuverteilung der Ressourcen. Die Entwickler sollten sich darauf konzentrieren, das „beste Vollspiel-Erlebnis für aktuelle und Next-Gen-Konsolen zu liefern.“

Auch keine Demo zu FIFA 22

Die New-Gen-Konsolen verweilen nun seit fast einem Jahr auf dem Markt. Doch auch zu „FIFA 22“ wird es keine Demo geben. Das ließ sich unter anderem Kicker von EA Sports bestätigen. Eine Begründung wurde diesmal nicht mitgeliefert.

Vor dem Launch testen könnt ihr „FIFA 22“ dennoch, allerdings nicht kostenlos. Über EA Play erhalten die Abonnenten eine Woche vor der Veröffentlichung von „FIFA 22“ einen Vorabzugang, der auf zehn Stunden Spielzeit beschränkt ist. Loslegen können Abonnenten ab dem 22. September 2021.

Alternativ darf auch die Ultimate Edition vorbestellt werden. Mit ihr könnt ihr den virtuellen Rasen vier Tage vor dem Launch betreten – also am 27. September 2021. Mit knapp 100 Euro ist die Ultimate Edition von „FIFA 22“ allerdings kein Schnäppchen.

Letztendlich bleibt es dabei: Eine kostenlose Anspielfassung bekommt ihr von „FIFA 22“ nicht, was nach der Entscheidung des Vorjahres dafür spricht, dass sich EA Sports vollständig von den Anspielfassungen verabschiedet hat.

Falls ihr bis zur Vollversion von „FIFA 22“ warten möchtet: Das Fußballspiel erscheint am 1. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht zum Spiel werfen und weitere News zu „FIFA 22“ entdecken.

Was haltet ihr vom Verzicht auf eine Demo zu „FIFA 22“? Hatte die Anspielfassung in den vergangenen Jahren einen Einfluss auf eure Kaufentscheidung?

