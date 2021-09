Hell Let Loose: Open Beta für PS5 angekündigt – Termin mit Uhrzeit

"Hell Let Loose" startet in Kürze in die offene Beta. Schon am 16. September 2021 soll es losgehen. Auch die genaue Uhrzeit steht fest.

Die Vollversion des Shooters erscheint am 5. Oktober 2021 für die PS5.

Nachdem „Hell Let Loose“ kürzlich einem Release-Termin spendiert bekam und der Launch damit in greifbare Nähe rückt, können sich die Interessenten auf den Start der offenen Beta vorbereiten. Diese wird im Zeitraum vom 16. bis zum 20. September 2021 auf der PlayStation 5 ausgetragen.

Mit „Warfare“ ist im Zuge der Beta einer der beiden Modi, die im kommenden Monat veröffentlicht werden, spielbar. Darin werden zu Beginn der Schlacht je 50 Prozent der Karte von einer der beiden Seiten kontrolliert. Das Ziel liegt darin, die gegnerische Seite zurückzudrängen, die feindlichen Gebiete einzunehmen und zur feindlichen Basis zu gelangen. Alternativ kann bis zum Ablauf des Timers die Mehrheit des Gebiets kontrolliert werden.

Vorteile der PS5-Version

Laut Team 17 erwartet euch auf der PlayStation 5 die immersivste Version von „Hell Let Loose“. Denn unterstützt werden die besonderen Features des DuaSense-Controllers, der euch unter anderem ein haptisches Feedback gibt, sowie das Pulse 3D-Headset. „Dank des DualSense Wireless-Controllers spüren die Spieler nicht nur den haptischen Widerstand des Abzugs, sie fühlen auch, wie der Repetierhebel zum Nachladen nach hinten gezogen wird“, so Jon Wilcox von Team17.

Zum Launch soll „Hell Let Loose“ neben der Beta-Map Hürtgen neun weitere Karten erhalten. Dazu gehören die sandigen Strandabschnitte „Utah“ und „Omaha“ und die Straßen von Carentan, die am D-Day und an den Tagen danach reichlich umkämpft waren. Hinzukommt die Stadt Foy und der sogenannte „Hill 400“, auf dem im Dezember 1944 dramatische Gefechte ausgetragen wurden.

Mit „Offensive“ steht ebenfalls ein zweiter Modus zur Verfügung. Darin fungiert die eine Seite als Angreifer und die andere Seite als Verteidiger.

Die offene Beta von „Hell Let Loose“ beginnt am 16. September 2021 um 12:00 Uhr MESZ und endet am 20. September um 12:00 Uhr MESZ. PlayStation Plus ist während dieser Testphase nicht erforderlich. Mehr zu „Hell Let Loose“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

